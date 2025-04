IFS wil migratie SAP-klanten naar IFS Cloud zo soepel mogelijk maken

IFS heeft een nieuwe migration accelerator service gelanceerd. Deze is specifiek ontworpen om SAP-klanten te helpen bij hun migratie naar IFS Cloud. De dienst moet organisaties in staat stellen om snel en met minimale verstoring over te stappen van bestaande SAP-systemen.

Veel SAP-klanten zijn momenteel bezig met het moderniseren en heroverwegen van hun enterprise-omgeving, aldus IFS. De migration accelerator van IFS moet organisaties in staat stallen om zich te “bevrijden van monolithische legacy-systemen” waarna, zo stelt men, er optimaal gebruik gemaakt kan orden van tooling als IFS.ai.

Bredere technologische visie

IFS positioneert zich hiermee als een voor de hand liggende optie voor organisaties die uit hun SAP-omgeving willen stappen. Onder leiding van CEO Mark Moffat, die begin 2024 aantrad, zet IFS sterk in op het uitbouwen van zijn marktaandeel in specifieke sectoren zoals de maakindustrie, energie, telecom en defensie. Hierbinnen zitten, net als in andere industrieën, talloze potentiële klanten met SAP-infrastructuur.

Complexe migraties vereenvoudigen

De accelerator service is ontworpen om de complexiteit en risico’s aan te pakken die vaak gepaard gaan met enterprise software-migraties. Door een gestructureerde aanpak te bieden, wil IFS het cloudadoptieproces versnellen en tegelijkertijd kosten, tijd en potentiële uitdagingen verminderen.

Een belangrijk element van de migration accelerator is de uniforme benadering van databeheer, migratie en continue systeemoptimalisatie. Dit moet zorgen voor een probleemloze en veilige overgang voor klanten. Voortbouwend op IFS Cloud en IFS.ai ondersteunt de migratieoplossing diverse databronnen en zal in de toekomst de compatibiliteit met aanvullende platforms uitbreiden.

Industrial AI als onderscheidende factor

De inzet van Industrial AI speelt een centrale rol in de strategie van IFS. Zoals eerder beschreven kiest IFS bewust voor een focus op industriële toepassingen van AI, en vermijdt het bedrijf om blind achter iedere AI-hype aan te lopen. In plaats daarvan richt IFS zich op het inzetten van AI waar het aantoonbare meerwaarde biedt voor specifieke industrieën.

“IFS heeft al honderden bedrijven succesvol geholpen bij het migreren van hun hele of gedeeltelijke technologie-omgeving van legacy-leveranciers naar IFS Cloud,” zegt Max Roberts, Chief Operations Officer bij IFS. “CEO’s, CFO’s en CIO’s van de grootste organisaties ter wereld heroverwegen hun benadering van technologie en operaties. Door IFS.ai via IFS Cloud te benutten, kunnen bedrijven workflows automatiseren en AI naadloos integreren in hun operaties, wat de efficiëntie drastisch verbetert en kosten verlaagt.”