Snowflake verder in open data via Apache Iceberg-updates

Snowflake brengt zijn kernfunctionaliteiten naar Apache Iceberg-tabellen. Daardoor moeten organisaties voortaan het beste van twee werelden krijgen: de flexibiliteit van open data-formaten en de prestaties van Snowflake’s platform.

De verbeterde ondersteuning voor Iceberg-tabellen belooft verschillende aspecten van data-analyse te versnellen. Zo kunnen organisaties dezelfde compute engine gebruiken die Snowflake’s native tabelformaat aandrijft, ook voor Iceberg-tabellen. De Search Optimization Service en Query Acceleration Service (beide binnenkort algemeen beschikbaar) kunnen worden toegepast op Iceberg-tabellen voor verbeterde queryprestaties.

Data delen en beveiliging

Naast betere prestaties brengt Snowflake ook zijn security features naar Iceberg-tabellen. Dit zorgt voor intuïtieve controle over open lakehouse-omgevingen, terwijl de naleving van compliance voorschriften eenvoudiger wordt. Snowflake breidt bovendien zijn datareplicatie en synchronisatie uit naar Iceberg-tabellen (momenteel in private preview). Hiermee kunnen bedrijven bij systeemfalen, cyberaanvallen of andere calamiteiten hun data snel herstellen zonder grote onderbrekingen.

Daarnaast komt de secure data sharing-technologie van Snowflake nu ook beschikbaar voor Iceberg-tabellen. Hiermee kunnen klanten hun data net zo gemakkelijk delen en distribueren als met native Snowflake-tabelformaten.