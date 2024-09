Your.Cloud verstevigt zich met overname Brabants Verwijen ICT

MSP-platformaanbieder Your.Cloud heeft zich versterkt met de overname van Verwijen ICT. Hiermee kan de MSP voor het mkb verder doorgroeien en een belangrijke speler worden in Oost-Brabant.

Verwijen ICT uit Mill is erg blij met de overname door Your.Cloud. “Door onderdeel te worden van Your.Cloud creëren we nieuwe mogelijkheden voor onze klanten en medewerkers. We hebben altijd groots gedroomd en sluiten nu aan bij een familie van MSPs waar alle kennis, ervaring en middelen beschikbaar zijn die we nodig hebben om die dromen te verwezenlijken”, aldus oprichter en algemeen directeur Tom Verwijen.

“Ik ben ook heel blij dat we met Your.Cloud een partner hebben gevonden waar we ook gewoon onszelf kunnen blijven: een vertrouwde partner voor onze klanten en betrouwbare werkgever voor onze medewerkers”, vervolgt Verwijen.

V.l.n.r. Nils Vemeulen (Your.Cloud), Tom Verweijen (Verweijen ICT), Ellen Verweijen (Verweijen ICT), Paul Stoffele (Your.Cloud)

Regio Oost-Brabant

Verwijen ICT is een MSP voor de regio Uden-Nijmegen-Venray, die zich voornamelijk richt op het mkb en gespecialiseerd is in onder andere telefonie en het inrichten van werkplekken. Ook biedt de MSP diensten aan zoals netwerkbeheer en clouddiensten. Het doel van Verwijen ICT is om voor klanten in Oost-Brabant een one-stop-shop te worden voor al hun telecom- en ICT-behoeften. Bij de MSP werken in totaal bijna 35 medewerkers.

Ook Your.Cloud ziet voordelen

Your.Cloud ziet de overname van Verwijen ICT, waarvan geen financiële details zijn vrijgegeven, als een waardevolle toevoeging aan zijn portfolio van MSP-dienstverleners. Verwijen ICT sluit volgens de MSP-platformaanbieder en -investeerder volledig aan bij de kernwaarden van ondernemerschap, toewijding aan medewerkers en durf tot innoveren.

De overname biedt Your.Cloud de mogelijkheid om Verwijen ICT verder te laten groeien. De integratie in het MSP-aanbod biedt Verwijen ICT een blijvende thuisbasis en een solide toekomst, terwijl het de zelfstandigheid behoudt om de activiteiten verder uit te breiden.

Your.Cloud is een snel groeiend MSP-platform en onderscheidt zich als investeerder door een langetermijnvisie, een sterke autonome en decentrale organisatie waarin ondernemers kunnen blijven ondernemen en door het bieden van bewezen playbooks, samenwerking en kennisdeling. Het MSP-portfolio omvat in totaal 25 bedrijven met ongeveer 1.300 medewerkers.

De MSP-aanbieder en -investeerder is onderdeel van Your.World, een portfoliobedrijf van familie-investeringsfonds Strikwerda Investments.

