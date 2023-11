Futureproof Group heeft onlangs ICT-dienstverlener Libra ICT overgenomen. Hiermee breidt het conglomeraat van diverse IT-bedrijven zich nog meer uit in de Brainport-regio en Brabant.

Met de overname van Libra ICT, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, krijgt de Futureproof Group een leverancier van hoogwaardige ICT-diensten in handen. De ICT-specialist bestaat inmiddels 35 jaar. Het biedt klanten diverse diensten, van hardware tot aan security, onder meer via het eigen ‘LibraLAB’-platform.

Versteviging positie in Brainport-regio

De overname past naar eigen zeggen uitstekend in de groeistrategie van Futureproof Group. Onlangs werden nog twee andere bedrijven uit de regio Brabant, Avelco Cloud Diensten en Mior ICT Diensten, overgenomen. Vooral kan de grote ICT-dienstverlener hiermee zijn positie in de Brainport-regio rondom Eindhoven verder verstevigen, is daarbij de gedachte.

Reactie Libra ICT

Voor Libra ICT betekent de overname ook positieve ontwikkelingen. “De visie achter Futureproof Group draait vooral om het groeiende belang van ICT voor MKB-bedrijven en de kracht van een lokale ICT-partner daarin. Door deze samenwerking krijgt Libra ICT toegang tot waardevolle kennis en ervaring voor de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat Libra ICT, samen met Futureproof Group, niet alleen succesvol blijft, maar ook de positieve relatie met onze klanten en partners verder versterkt”, geeft scheidend oprichter Jan Timmers aan in een commentaar.

Het bedrijf blijft binnen de Futureproof Group opereren onder de eigen naam en blijft in het Brabantse Bladel gevestigd.

Lees ook: ASML opent Academy op Brainport Industries Campus in Eindhoven