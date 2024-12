Teamviewer via miljoenenovername 1E steviger remote connectivity-platform

TeamViewer legt maar liefst 720 miljoen dollar (682 miljoen euro) neer voor 1E, een platform dat gespecialiseerd is in het identificeren en oplossen van technische problemen.

Voor TeamViewer is deze transactie de grootste overname ooit. Het Duitse softwarebedrijf is bereid diep in de buidel te tasten om zijn remote connectivity-aanpak verder uit te breiden. Met remote connectivity helpt TeamViewer bedrijven IT-zaken op afstand te regelen, wat vooral nuttig is voor organisaties met veel hybride werkers. De software kan worden ingezet voor probleemoplossing en onderhoud op afstand, geschikt voor uiteenlopende endpoints.

Met Digital Employee Experience (DEX) zal 1E een aanvulling vormen op de remote support-mogelijkheden van TeamViewer. Het DEX-platform van 1E automatiseert herstelprocessen en identificeert problemen proactief. Remote support sluit hierop aan door ondersteuning te bieden bij het daadwerkelijk oplossen van problemen. “Samen creëren het 1E DEX-platform en de ondersteuning van TeamViewer voor remote connectivity een holistische oplossing voor een probleemloze, hoogwaardige digitale werkplek”, aldus TeamViewer.

Volgens 1E zal de overname geen invloed hebben op de bestaande producten en ondersteuning. Het bedrijf zal de komende weken meer details delen over de gevolgen van de overname. CEO Mark Banfield van 1E treedt toe tot de directie van TeamViewer en neemt de rol van Chief Commercial Officer op zich.

De overname wordt naar verwachting begin 2025 afgerond. Voordat het zover is, moeten toezichthouders echter nog hun goedkeuring geven.

