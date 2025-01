Ziekenhuis Arnhem lost IT-storing op

Update 14/01/2025 – Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem heeft alle problemen met het computersysteem opgelost. Nu de storing voorbij is, kan de patiëntzorg weer worden opgestart.

Sinds gisteravond was het onmogelijk nieuwe gegevens in het elektronisch dossier van patiënten te zetten. Het ziekenhuis besloot daarom afspraken en dagopnames te annuleren. Inmiddels is alles opgelost en kunnen patiënten die in het middagprogramma van de polikliniek een afspraak hebben in het ziekenhuis terecht. Ook het programma op de operatiekamer is weer opgestart.

Origineel – Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem heeft afspraken en dagopnames geannuleerd vanwege een storing in het computersysteem. Door de storing, die sinds maandagavond aanhoudt, is het onmogelijk nieuwe gegevens in de elektronische patiëntendossiers in te voeren.

De problemen zijn ontstaan na een reguliere update van een van de ICT-programma’s. Na controle bleek dat patiëntgegevens niet correct werden opgeslagen en overgedragen. Dit maakt het onmogelijk om actuele informatie over bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen of medicatie op te slaan of op te halen.

Het maakt een betrouwbare uitwisseling van gegevens over de patiënt tussen afdelingen onmogelijk, wat de kwaliteit van de zorg aantast. Voor patiënten die nieuw binnenkomen zou de onbetrouwbaarheid van de gegevens betekenen dat het ziekenhuis geen veilige zorg kan garanderen.

Gevolgen voor patiënten

Het ziekenhuis besloot daarop stevige maatregelen te nemen. Alle afspraken voor dinsdag 14 januari zijn tot ten minste 10:00 uur geannuleerd. Dit betreft afspraken in poliklinieken, dagopnames, geplande operaties en functie-onderzoeken. Patiënten die voor deze dag een afspraak hadden, worden opgeroepen niet naar het ziekenhuis te komen.

Rijnstate probeert ondertussen de problemen op te lossen. Zodra het systeem weer betrouwbaar functioneert, zal het ziekenhuis contact opnemen met patiënten om nieuwe afspraken in te plannen. Voor patiënten die al in het ziekenhuis verblijven, is de zorg gegarandeerd veilig dankzij een noodprotocol.

