Geen haast: Canonical Kubernetes LTS biedt support tot 2037

Ubuntu-maker Canonical erkent dat er aan innovatie geen gebrek is binnen Kubernetes. Als volwassen platform voor workloads is het echter tijd om Long-Term Support (LTS) daadwerkelijk langdurig te maken.

We kennen LTS-varianten van Kubernetes al zoals Microsoft’s Azure Kubernetes Service (AKS). Daar blijft het alleen bij een extra jaar aan security-ondersteuning bovenop de gebruikelijke veertien maanden. Sowieso is Kubernetes ingericht voor gebruikers met haast: een nieuwe versie verschijnt elke vier maanden al.

‘Deploy-and-move-forward’

Canonical begint met Kubernetes 1.32 voor haar LTS-versies. CEO Mark Shuttleworth noemt voortdurende updates van Kubernetes “een aanslag op bedrijfsteams” en wil een alternatief bieden dat zich op de toekomst richt. Hieraan voegt het bedrijf verschillende vormen van enterprise support toe, van bare metal en de public clouds tot OpenStack, Canonical’s eigen MicroCloud en VMware.

Shuttleworth spreekt over een eenvoudige ‘deploy-and-move-forward’ aanpak voor containers, waarbij het ‘move-forward’ gedeelte gaat over alles buiten infrastructurele zaken. Met andere woorden: organisaties moeten niet bezig zijn met het platform voor hun workloads, maar hun eigen plannen om verder te innoveren.

Teken van volwassenheid

Twee jaar geleden merkten we al op dat Kubernetes volwassen aan het worden was. Het is in circa tien jaar tijd goed ingeburgerd als cruciaal component voor de cloud-native wereld, met workloads die eenvoudig gemigreerd en gerepliceerd kunnen worden.

Nu kan het feitelijk worden gezien als een stukje fundamentele infrastructuur, net als een besturingssysteem zoals Ubuntu. Het is daarom niet verwonderlijk dat Canonical LTS packages van Kubernetes elke twee jaar zal uitbrengen. Interim-releases elke vier maanden vullen de periode ertussen op. Elke interim-release krijgt veertien maanden support, waarmee het dezelfde opties heeft als Microsoft AKS.

Hoewel hier sprake is van Canonical’s eigen versie van Kubernetes, is de distributie bijzonder gebruikelijk. Het bedrijf belooft best-of-breed open-source componenten te gebruiken met enkel standaard Kubernetes-abstracties en API’s. Dit garandeert een maximale compatibiliteit voor op de lange termijn. Wie met Canonical Kubernetes LTS 1.32 aan de slag wil gaan, kan dat nu al doen.

