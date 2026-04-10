Anthropic overweegt eigen chip om afhankelijkheid te verkleinen

AI-bedrijf Anthropic bekijkt of het in de toekomst zelf chips kan gaan ontwerpen om zijn systemen aan te sturen. Volgens ingewijden gaat het om een verkennende fase, waarin nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt. Het is dus goed mogelijk dat het bedrijf uiteindelijk blijft vertrouwen op bestaande leveranciers.

De interesse in eigen hardware komt voort uit een groeiend knelpunt in de sector, meldt Reuters. De beschikbaarheid van krachtige AI-chips staat onder druk, terwijl de vraag naar rekenkracht juist snel toeneemt. Bedrijven die geavanceerde AI-modellen ontwikkelen, zoeken daarom naar manieren om hun infrastructuur beter te beheersen en minder kwetsbaar te zijn voor externe afhankelijkheden.

Voor Anthropic speelt mee dat het gebruik van zijn AI-model Claude sterk groeit. De inkomsten op jaarbasis zijn in korte tijd fors gestegen en liggen inmiddels op een niveau van tientallen miljarden dollars. Die groei legt extra druk op de technische infrastructuur die nodig is om de diensten te ondersteunen.

Op dit moment draait Anthropic op een combinatie van chips van grote technologiebedrijven, waaronder oplossingen van Google en Amazon. Daarnaast werd recent een langdurige samenwerking aangekondigd met Google en Broadcom, die zich richt op de verdere ontwikkeling van gespecialiseerde AI-hardware en het uitbreiden van rekenkracht.

Forse investeringen zijn nodig

De mogelijke stap richting van Anthropic staat niet op zichzelf. Grote spelers investeren steeds vaker in zelfontwikkelde hardware om meer grip te krijgen op prestaties, kosten en beschikbaarheid. Tegelijkertijd is het ontwerpen van dergelijke chips complex en duur. De benodigde investeringen kunnen oplopen tot honderden miljoenen dollars, onder meer door de schaarste aan gespecialiseerde kennis en de hoge eisen aan productieprocessen.

Binnen Anthropic zou volgens de bronnen die met Reuters spraken nog geen concreet ontwerp vastgesteld. Ook is er nog geen team samengesteld dat zich volledig op chipontwikkeling richt. Daarmee blijft het voorlopig onzeker of het bedrijf daadwerkelijk deze richting inslaat.

Een woordvoerder van Anthropic wilde geen commentaar geven op het artikel.