Red Hat lanceert Sovereign Support voor EU-organisaties

Red Hat kondigt Red Hat Confirmed Sovereign Support aan voor de 27 EU-lidstaten. De supportdienst moet Europese organisaties helpen met digitale soevereiniteit door lokale, door EU-burgers bemande technische ondersteuning te bieden voor Red Hat-software.

Red Hat benadrukt dat echte digitale soevereiniteit alleen bereikbaar is via open source. Die aanpak levert volgens het bedrijf de transparantie en controleerbaarheid die toezichthouders en organisaties vereisen.

Dit onderscheidt Red Hat van proprietary “sovereign” oplossingen die op gesloten software en ondoorzichtige architecturen zijn gebouwd. De dienst moet organisaties in staat stellen om IT-omgevingen onafhankelijk te implementeren, draaien en onderhouden binnen elke soevereine cloudomgeving.

Volgens CTO Chris Wright is de dienst precies wat Europese organisaties nodig hebben. “Om succesvol te navigeren door de strenge Europese regelgeving en compliance-kaders is niet alleen een open source-gedreven, transparant en controleerbaar fundament nodig, maar óók een lokaal operationeel supportmodel”, stelt Wright.

EU-burgers leveren ondersteuning vanuit EU

Red Hat Confirmed Sovereign Support draait volledig om lokale controle. De dienst bestaat uit technische experts die allemaal EU-burgers zijn en uitsluitend binnen de 27 lidstaten opereren. Het gaat om 24/7 beschikbaarheid binnen de EU-regio.

De vraag naar deze vorm van ondersteuning groeit. Europese bedrijfsleiders zien digitale soevereiniteit als manier om economische differentiatie te bereiken en zich af te schermen van geopolitieke dynamiek.

Red Hat heeft meer dan twintig jaar ervaring met supportmodellen voor specifieke regio’s en industrieën. Die expertise komt nu ten goede aan klanten in sterk gereguleerde markten of met strikte compliance-eisen.

Breed ecosysteem van EU-partners

De aanpak krijgt extra kracht door Red Hats ecosysteem van meer dan 500 EU-cloudpartners. Veel van deze partners bieden al soevereine clouds aan. Dit netwerk moet de afhankelijkheid van niet-EU hyperscalers strategisch verminderen.

Klanten krijgen robuuste lokale alternatieven die direct aansluiten bij regionale regelgeving en economische prioriteiten. De dienst onderbouwt Red Hats bredere open hybrid cloud- en AI-portfolio’s.

Meer dan 20.000 organisaties wereldwijd vertrouwen al op Red Hats open hybrid cloud-portfolio en technische ondersteuning. Red Hat Confirmed Sovereign Support bouwt voort op dat vertrouwen.

Red Hat Confirmed Sovereign Support komt begin 2026 beschikbaar. Geïnteresseerde partijen kunnen bij hun lokale accountmanager navragen naar meer details zodra die beschikbaar komen.

De dienst omvat ook toegang tot lokale operationele controle. EU-technische supportteams houden toezicht op de levering van supportdiensten. Dit versterkt operationele veerkracht en ondersteunt bedrijfscontinuïteitsdoelen.

