Nexperia ontkent dat het Wingtech-aandeelhouders wil schaden

Flinke financiële gevolgen voor Nexperia-eigenaar Wingtech zijn inmiddels zichtbaar in het jaarverslag 2025 dat het Chinese bedrijf heeft gepubliceerd. Een netto verlies van omgerekend 1,2 miljard euro lijkt grotendeels te zijn veroorzaakt door een afschrijving op het belang in Nexperia.

Dat verlies is voornamelijk boekhoudkundig. Wingtech schreef 8,95 miljard yuan af op Nexperia, nadat de waarde van dat belang werd bijgesteld naar 24,38 miljard yuan (circa 3,4 miljard euro). De directe aanleiding laat zich raden: het verlies van feitelijke zeggenschap over de Nederlandse chipfabrikant. “Het is niet onze intentie om de belangen van Wingtechs aandeelhouders te schaden”, aldus Nexperia in een verklaring.

Geen bevestiging van accountants

Tegelijk liet Nexperia weten de afgelopen maanden alle benodigde ondersteuning te hebben geboden aan de accountants van Wingtech. Dat is opvallend, want boekhoudfirma RSM stelt geen toegang te hebben tot de financiële data van Nexperia, terwijl het wel 57 procent van Wingtech-active omvat.

Omdat RSM geen inzage heeft in de cijfers van de chipmaker, kan het kantoor niet met zekerheid bevestigen dat de jaarrekening van Wingtech een juist beeld geeft. Dat zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gepubliceerde financiële cijfers.

Onafhankelijkheid na rechterlijke ingreep

Nexperia opereert al sinds oktober 2025 onafhankelijk van Wingtech. De Amsterdamse Ondernemingskamer schorste oprichter Zhang Xuezheng destijds als CEO wegens wanbeleid. De Nederlandse overheid had eerder ingegrepen via de Wet beschikbaarheid goederen, maar trok zich later terug. Daarna stelde het kabinet dat het aan de bedrijven en de rechter is om de resterende geschillen op te lossen. In februari beval de Ondernemingskamer bovendien een formeel onderzoek naar het beleid bij Nexperia vanwege gegronde twijfels aan een juist bestuur.

Zoals eerder uitgebreid beschreven, leidde het conflict al tot een feitelijke opsplitsing. De Chinese productietak opereert inmiddels los van het Europese hoofdkantoor. Nationale financieringsinstelling Invest International voorzag Nexperia begin 2026 van een lening van 60 miljoen dollar om de internationale productiecapaciteit te versterken.

Nexperia meldde donderdag dat Wingtech niet heeft ingestemd met gesprekken over een oplossing. Uit het jaarverslag van Wingtech, gepubliceerd op woensdag, blijkt ook dat Zhang Xuezheng in januari 2025 aftrad als bestuursvoorzitter, nog voor het Nexperia-conflict begon, maar dat hij het bedrijf inhoudelijk blijft controleren.