Datacenters worden belangrijkste markt voor Arm

Arm verwacht dat datacenters binnenkort de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf worden. Daarmee verschuift het zwaartepunt van de chipontwerper steeds verder van mobiele apparaten naar AI infrastructuur en servertechnologie. Volgens het bedrijf groeit vooral de vraag naar processors die zijn ontworpen voor AI workloads in hoog tempo.

Dit meldt The Register. Het Britse Arm verwierf zijn dominante positie oorspronkelijk dankzij energiezuinige ontwerpen voor smartphones en andere mobiele apparatuur. Inmiddels zetten grote cloudbedrijven de architectuur ook steeds vaker in voor servers en AI toepassingen. Onder meer Amazon en Microsoft ontwikkelden al eigen datacenterchips op basis van Arm technologie.

De groeiende focus op AI werd eerder dit jaar benadrukt met de introductie van een nieuwe processorlijn onder de naam AGI. Deze chips zijn bedoeld voor zogeheten agentic AI toepassingen, waarbij AI systemen zelfstandig taken uitvoeren en beslissingen nemen. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers maakte CEO Rene Haas bekend dat de belangstelling vanuit klanten veel groter is dan aanvankelijk verwacht. Volgens hem heeft Arm inmiddels toezeggingen en vraag opgebouwd ter waarde van meer dan 2 miljard dollar voor de boekjaren 2027 en 2028.

AI vraagt om meer CPU capaciteit

Haas stelde dat bedrijven steeds vaker rekenen op een combinatie van GPU’s en gespecialiseerde CPU’s voor AI infrastructuur. Daarbij ziet Arm kansen doordat de nieuwe AGI processors beschikken over een groot aantal rekenkernen die geschikt zijn voor parallelle AI workloads. Volgens de topman onderschat de markt momenteel nog hoeveel extra CPU capaciteit nodig zal zijn voor de verdere uitrol van AI diensten.

Arm verwacht op termijn jaarlijks ongeveer 15 miljard dollar omzet uit AI infrastructuur te kunnen halen. Haas gaf daarbij aan dat datacenters naar verwachting binnenkort de grootste activiteit van het bedrijf zullen vormen. Volgens hem willen klanten Arm technologie steeds nadrukkelijker centraal plaatsen in AI datacenters.

Ook financieel directeur Jason Child sprak tijdens de presentatie van sterke groeiverwachtingen. Hij verwacht dat de omzet uit de licentieactiviteiten van Arm tegen 2031 kan verdubbelen naar ongeveer 10 miljard dollar per jaar. Datacentertoepassingen zouden daarbij het grootste aandeel leveren.

De kwartaalresultaten laten zien dat Arm momenteel stevig groeit. De omzet over het afgelopen kwartaal kwam uit op 1,49 miljard dollar, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over het volledige boekjaar groeide de omzet met bijna 23 procent tot 4,9 miljard dollar.

Voor het lopende kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van ongeveer 1,25 miljard dollar. De grootste financiële bijdrage van de nieuwe AGI chips wordt echter pas vanaf boekjaar 2027 en 2028 verwacht, wanneer de productie en levering op grotere schaal op gang komen.

Beleggers reageerden wisselend op de vooruitzichten van Arm. Het aandeel steeg aanvankelijk fors na de cijfers, maar leverde later een groot deel van die winst weer in.