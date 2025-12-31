Chinese vraag dwingt Nvidia tot overleg met TSMC

Nvidia onderzoekt de mogelijkheid om de productie van zijn H200 AI-chip fors uit te breiden nu de vraag vanuit China sterk toeneemt. Dat land mag vanaf februari deze GPU importeren door het opheffen van restricties vanuit de VS. Volgens bronnen heeft het bedrijf gesprekken gevoerd met chipfabrikant TSMC om extra capaciteit vrij te maken, omdat de huidige voorraad bij lange na niet toereikend is om aan de verwachte bestellingen te voldoen.

Chinese technologiebedrijven zouden, zo schrijft Reuters, gezamenlijk meer dan twee miljoen H200-chips hebben besteld voor levering in 2026. Nvidia beschikt op dit moment over een voorraad van ongeveer 700.000 exemplaren, waaronder een kleiner deel GH200 Grace Hopper-superchips. Het grootste deel bestaat uit losse H200-versies. Die kloof tussen vraag en aanbod zet druk op Nvidia’s productieplanning.

Het is nog niet duidelijk hoeveel extra chips Nvidia exact wil laten produceren, maar volgens ingewijden heeft het bedrijf TSMC gevraagd om voorbereidingen te treffen voor opschaling. De uitbreiding van de productie zou naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 van start gaan. Dit voedt zorgen over mogelijke tekorten aan AI-chips op wereldschaal, omdat Nvidia tegelijkertijd ook andere markten moet blijven bedienen.

De situatie is extra gevoelig doordat Chinese autoriteiten nog geen definitieve toestemming hebben gegeven voor de import van de H200. De Amerikaanse overheid heeft de export naar China recent weer toegestaan, onder voorwaarden, maar Beijing weegt nog af of toegang tot deze geavanceerde chips de ontwikkeling van de eigen halfgeleiderindustrie kan afremmen.

Exportverbod is contraproductief

Nvidia laat weten zijn toeleveringsketen continu te beheren en stelt dat leveringen aan goedgekeurde Chinese klanten geen negatieve gevolgen zullen hebben voor klanten in andere regio’s. Volgens het bedrijf zou een algeheel exportverbod juist contraproductief zijn en buitenlandse concurrenten in de kaart spelen, terwijl China een markt blijft met sterke lokale spelers.

De mogelijke extra bestelling bij TSMC zou opvallend zijn, omdat Nvidia zich momenteel vooral richt op het opschalen van zijn nieuwere Blackwell-architectuur en de aankomende Rubin-chips. De H200 is gebaseerd op de oudere Hopper-architectuur en wordt geproduceerd met TSMC’s 4-nanometerproces. Toch blijft de chip aantrekkelijk voor Chinese bedrijven, omdat er lokaal nog geen gelijkwaardig alternatief beschikbaar is.

Nvidia is van plan om de eerste leveringen aan Chinese klanten te doen vanuit de bestaande voorraad. De eerste zendingen zouden nog vóór het Chinees Nieuwjaar medio februari arriveren. Grote Chinese internetbedrijven zien de H200 als een aanzienlijke prestatieverbetering ten opzichte van de H20, een eerdere, afgezwakte chip die speciaal voor China was ontwikkeld maar later werd geblokkeerd.

De prijsstelling ligt volgens bronnen rond de 27.000 dollar per chip, waarbij grotere afnames en individuele afspraken invloed hebben op de uiteindelijke kosten. Omgerekend zou een module met acht chips ongeveer 1,5 miljoen yuan kosten. Ondanks dat dit hoger ligt dan eerdere alternatieven, wordt de prijs als aantrekkelijk beschouwd vanwege de fors hogere prestaties en het feit dat grijze-marktopties nog duurder zijn.

Tegen deze achtergrond blijft de regulatoire onzekerheid bestaan. Chinese beleidsmakers zouden overwegen om voorwaarden te koppelen aan import, zoals het combineren van buitenlandse chips met lokaal geproduceerde alternatieven. Daarmee proberen zij een balans te vinden tussen toegang tot geavanceerde technologie en bescherming van de eigen industrie.