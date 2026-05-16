Red Hat breidt soevereine cloud-opties fors uit

Red Hat introduceert vijf nieuwe mogelijkheden voor sovereign en private clouds. De aankondigingen richten zich op compliance-automatisering, private AI-diensten en regionale softwarelevering.

Een van de vijf nieuwe toevoegingen richt zich op compliance-automatisering. Uitgebreide Compliance Profiles voor de OpenShift Compliance Operator, gecombineerd met Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, stellen teams in staat technische reviews te automatiseren. Zo kunnen organisaties documentatie aanleveren voor NIS2, GDPR en DORA zonder handmatige auditvoorbereiding.

Nieuw zijn ook production-ready landing zones. Een cross-platform installer levert vooraf geconfigureerde, geïsoleerde omgevingen die OpenShift, RHEL en Ansible omspannen. Compliance-guardrails worden al bij de lancering afgedwongen. Handmatig instellen van basisbeveiligingscontroles is daarmee niet meer nodig.

Daarnaast introduceert Red Hat een service provisioning-interface waarmee partners en klanten virtual machines, clusters en AI-diensten snel op OpenShift kunnen uitrollen. Dat biedt een basis voor GPU-as-a-service, models-as-a-service en inferencing-as-a-service binnen private AI-clouds. Tegelijkertijd biedt Red Hat Lightspeed nu on-premises kostentelemetrie voor OpenShift. Operationele data blijft volledig binnen de eigen omgeving.

Nvidia, Google, IBM en regionale partners

Red Hat versterkt ook zijn samenwerkingen. Het bedrijf behaalt AI Cloud Ready-status binnen het Nvidia Cloud Partner-programma, wat Nvidia-partners in staat stelt multi-tenant AI-resources op een Red Hat-fundament aan te bieden. Red Hat OpenShift is bovendien nu beschikbaar op Google Cloud Dedicated, voor organisaties met strikte isolatievereisten.

IBM zet OpenShift, RHEL, Ansible en Red Hat AI in als basis voor IBM Sovereign Core, de sovereign en private cloud-oplossing van IBM. Partners als Telenor, Core42, Fujitsu en Sopra Steria bouwen op het Red Hat-platform regionale sovereign AI-clouds met lokale compliance-expertise.

Ten slotte kondigt Red Hat lokalisering van zijn software supply chain aan. Startend in de EU kunnen klanten Red Hat Enterprise Linux voortaan lokaal downloaden via regionale contentdelivery. Uitbreiding naar meer producten staat gepland voor eind 2026.

“Innovatie mag geen compromis zijn ten koste van controle”, zegt Ashesh Badani, senior vice president en chief product officer bij Red Hat. “Wij bieden de mogelijkheden en platforms om een ​​meer zelfbepalende toekomst op te bouwen.”

Eerder lanceerde Red Hat Confirmed Sovereign Support voor EU-organisaties, waarbij 24/7-ondersteuning exclusief door EU-burgers binnen Europa wordt geleverd. Ook is er een Digital Sovereignty Readiness Assessment-tool waarmee organisaties hun volwassenheidsniveau op zeven domeinen kunnen meten.