Chinese vraag naar H200 zet druk op Nvidia’s capaciteit

Nvidia onderzoekt of het de productie van zijn H200 AI chips kan verhogen, nadat de vraag vanuit China veel groter blijkt dan verwacht.

Dat melden bronnen aan Reuters. Chinese technologiebedrijven zouden de afgelopen weken massaal interesse hebben getoond in de chip, die behoort tot de krachtigste AI accelerators die momenteel beschikbaar zijn voor de Chinese markt.

De mogelijke productieverhoging volgt op een besluit van de Amerikaanse overheid om Nvidia toe te staan de H200 naar China te exporteren, tegen betaling van een heffing van 25 procent. Daarmee kwam er onverwacht ruimte voor Chinese bedrijven om toegang te krijgen tot een chip die aanzienlijk krachtiger is dan de eerder toegestane H20, een speciaal afgezwakte variant voor China. Voor veel Chinese partijen is de H200 op dit moment de best presterende chip die zij legaal kunnen aanschaffen.

Volgens ingewijden hebben onder meer Alibaba en ByteDance contact opgenomen met Nvidia om grote bestellingen te bespreken. De vraag is volgens Reuters zo sterk dat het huidige productieniveau niet volstaat. Nvidia zou daarom bekijken of extra capaciteit kan worden vrijgemaakt bij chipfabrikant TSMC. Tegelijkertijd benadrukt Nvidia dat eventuele extra leveringen aan China geen gevolgen mogen hebben voor klanten in de Verenigde Staten en andere markten.

Chinese overheid moet nog instemmen

Toch is levering aan China nog geen gelopen race. De Chinese overheid heeft de import van de H200 nog niet officieel goedgekeurd. Bronnen melden dat er spoedoverleg is gevoerd binnen de Chinese overheid om de impact te beoordelen. Daarbij speelt de zorg dat de komst van een zeer krachtige buitenlandse AI chip de ontwikkeling van de eigen chipindustrie kan vertragen. Binnenlandse alternatieven zouden momenteel nog duidelijk achterlopen op het prestatieniveau van de H200.

Tijdens die gesprekken zou ook een voorstel zijn gedaan om aankopen van H200 chips te koppelen aan de afname van een bepaald aantal Chinese chips. Op die manier wil China voorkomen dat binnenlandse producenten volledig buitenspel komen te staan, terwijl bedrijven toch toegang krijgen tot de rekenkracht die zij nodig hebben voor AI toepassingen.

Voor Nvidia is een capaciteitsuitbreiding geen eenvoudige beslissing. Het bedrijf is volop bezig met de opschaling van zijn nieuwste Blackwell chips en bereidt zich voor op de volgende Rubin generatie. Daarnaast is de beschikbare geavanceerde productiecapaciteit bij TSMC schaars en felbegeerd, onder meer door grote spelers als Google.