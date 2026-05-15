Cisco boekt recordomzet, schrapt 4.000 banen en investeert in groei

Cisco boekte een recordomzet van 15,8 miljard dollar voor het afgelopen kwartaal. Tegelijkertijd wil het meer gaan investeren in chips, optica, security en het gebruik van AI door het eigen personeel. Dat personeelsbestand gaat wel krimpen met 5 procent.

Dat vertelt Cisco-CEO Chuck Robbins aan zijn personeel in een bericht dat later op woensdag online werd gedeeld door het bedrijf. Hij legt uit dat de bedrijven die succesvol zullen zijn op het gebied van AI dit alleen kunnen doen door gedisciplineerd te investeren in gebieden waar vraag en “waardecreatie op de lange termijn” het sterkst zijn. Dat betekent dat er een kleine 4.000 banen zullen verdwijnen. Robbins spreekt niet expliciet over ontslagen, dus het kan hierbij deels gaan om contracten die niet verlengd worden.

Gezien het feit dat Cisco volgens sommige tellingen 215 overnames heeft gedaan en meerdere intentieverklaringen heeft getekend voor nog meer, zijn reducties eigenlijk altijd te verwachten bij het bedrijf. Immers wijst dat aantal op 5 overnames gemiddeld per jaar, waarbij er voortdurend dubbele rollen zullen ontstaan.

Ontslagen voor AI, niet door AI

Het is belangrijk om op te merken dat de banen niet direct door AI worden vervangen, of zelfs dat investeringen in AI de directe boosdoener zijn voor de reductie in het personeelsbestand. De eerste motivatie ontvangen we regelmatig met scepsis, met name omdat zelfs AI-chipmaker Nvidia concludeerde dat AI momenteel weleens duurder kan zijn dan een medewerker die dezelfde taken als een beoogde AI-agent uitvoert. Maar in het laatste geval kiest Cisco dus voor een verplaatsing in de investeringen richting meerdere gebieden, die soms direct of indirect met AI te maken hebben, maar niet simpelweg onder die noemer vallen.

Wel ziet Cisco kansen om bestaande medewerkers bij klantorganisaties hun werk anders te laten doen. Denk aan de sprong richting AgenticOps, waarbij netwerken en het beheer ervan opereren op een snelheid die alleen AI kan bijbenen. Dat betekent dat beheerders een fundamenteel andere rol toebedeeld krijgen, meer gericht op de intentie achter de systemen dan de precieze uitvoering ervan. Het kan goed zijn dat die paradigmaverschuiving ook bij Cisco intern tot een herwaardering van menselijk werk leidt. Maar vooralsnog lijkt het er niet op dat daar de banen door verloren gaan.

Belangrijk verschil

In een fase waarin AI-uitgaven groeien is het logisch dat de hardwarevendoren aanvankelijk daar de vruchten van plukken. Dat geldt voor Cisco, chipbedrijven, hyperscalers en andere partijen die een directe invloed hebben op de fundamentele architectuur en prestaties van AI-infrastructuur. Op den duur is te anticiperen dat de voordelen verschuiven en idealiter aanzienlijk verbreden. Voor nu is dat nog te ver in de toekomst. Wel is het relevant dat ontslagrondes en reducties in het personeelsbestand in het algemeen niet zomaar aan AI te wijten zijn. Het is niet eens zeker dat een volwassen vorm van agentic AI of een AI-toepassing met een nieuwere terminologie tot die reducties gaan leiden.