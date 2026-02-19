Info Support lanceert zorgcloudplatform Syncura

IT-dienstverlener Info Support uit Veenendaal heeft Syncura geïntroduceerd, een nieuw zorgcloudplatform voor veilige data-uitwisseling.

De Nederlandse zorgsector kampt met gebrekkige data-uitwisseling en verouderde IT-systemen, schetst Info Support. Eerder dit jaar sloeg de Nederlandse Federatie Medisch Specialisten (FMS) nog alarm dat patiënten hierdoor in gevaar kunnen komen. Info Support wil met Syncura de knelpunten aanpakken.

Syncura is gebouwd op de erkende zorgstandaarden OpenEHR en FHIR. OpenEHR richt zich op het modelleren, opslaan en behandelen van zorgdata, terwijl FHIR de uitwisseling tussen systemen faciliteert. Door deze combinatie kunnen zorgspecialisten veilig data uitwisselen en efficiënter samenwerken.

Het platform voorziet volledig in beveiliging en compliance. Zorgorganisaties voldoen daardoor altijd aan actuele wet- en regelgeving. Tweezijdige synchronisatie zorgt ervoor dat aanpassingen automatisch worden doorgevoerd in alle relevante deelsystemen.

Regie en maatwerk

Zorginstellingen die voor Syncura kiezen, behouden de regie over hun data. Het platform is gebaseerd op open standaarden, waardoor oplossingen interoperabel en eenvoudig overdraagbaar zijn. Dit voorkomt vendor lock-in, een veelvoorkomend probleem in de zorgsector.

Daarnaast biedt het platform ruimte voor maatwerkapplicaties. Zorginstellingen kunnen specifieke toepassingen, integraties en datagedreven oplossingen implementeren binnen een schaalbare IT-omgeving.

“IT is van levensbelang in de zorg”, zegt Mark Hoek, Unitmanager Zorg bij Info Support. “Met Syncura maken we veilige en efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk en helpen we zorgorganisaties bij een succesvolle digitale transformatie.”

Syncura wordt momenteel al geïmplementeerd bij verschillende zorgorganisaties.

