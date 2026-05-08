NorthC: herstel Almere-datacenter duurt tot 72 uur

NorthC heeft op basis van de eerste bevindingen van het technisch onderzoek duidelijkheid gegeven over de hersteltijd na de brand in het Almere-datacenter. Het installeren van noodstroomvoorzieningen, generatoren, UPS-systemen en verdelers, plus het trekken van ruim een kilometer kabel, neemt naar verwachting tot 72 uur in beslag.

Op donderdag 7 mei brak rond 08:45 uur brand uit aan de achterkant van het NorthC-datacenter aan de Rondebeltweg in Almere. De brandweer schaalde aanvankelijk op naar een GRIP1-situatie. Alle medewerkers werden tijdig geëvacueerd. In de nacht van 7 op 8 mei werd de situatie verder teruggebracht naar GRIP 0, wat betekent dat hulpdiensten de situatie volledig onder controle hebben.

Na de eerste inspecties bleek dat rookontwikkeling in de serverzalen beperkt bleef dankzij de aanwezige brandscheiding. De schade concentreert zich in de technische faciliteiten aan de achterzijde van het gebouw, waar onder meer de stroomvoorziening is ondergebracht.

Complexe hersteloperatie

NorthC een groot aantal generatoren, UPS-systemen en verdelers plaatsen, en bovendien ruim een kilometer kabel trekken. Dat maakt het geheel een complexe operatie. De klantapparatuur wordt vervolgens gefaseerd weer van stroom en koeling voorzien.

De gevolgen van de brand waren gisteren breed voelbaar. Zo sloot de Universiteit Utrecht haar deuren op vrijdag, kampte openbaar vervoerder Transdev met communicatieproblemen en ondervonden onder meer de Kamer van Koophandel en het CBS hinder. Bij het Flevoziekenhuis bleef de patiëntenzorg overigens gewoon doorgang vinden, omdat het bewust met meerdere datacenters werkt.