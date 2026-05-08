NorthC-brand afgeschaald, eerste inspectie voltooid

Na de brand bij het NorthC-datacenter in Almere zijn de eerste inspecties uitgevoerd. De situatie is inmiddels afgeschaald naar GRIP 0. Rookontwikkeling in de serverzalen bleef beperkt dankzij de aanwezige brandscheiding, zegt de datacenter-operator. Teams werken aan het herstel van stroom en connectiviteit via externe noodstroomvoorzieningen.

De situatie bij het NorthC-datacenter in Almere is stap voor stap genormaliseerd. Wat begon als een GRIP 2-situatie op woensdag en in de avond zakte naar GRIP 1, werd in de nacht van 7 op 8 mei verder afgeschaald naar GRIP 0. Dat betekent dat hulpdiensten de situatie volledig onder controle hebben en het pand deels is vrijgegeven.

Vannacht hebben NorthC’s teams de eerste inspecties uitgevoerd. De bevindingen zijn relatief positief. De rookontwikkeling op de serverzalen bleef beperkt. De aanwezige brandscheiding deed zijn werk en voorkwam verdere verspreiding door het pand.

Noodstroom moet klantapparatuur redden

Ondertussen werken de teams van NorthC aan de voorbereiding van externe noodstroomvoorzieningen. Het doel is om klantapparatuur zo snel als veilig mogelijk opnieuw in te schakelen. Over een exacte hersteltijd is nog niets gecommuniceerd.

De brand had gisteren verstrekkende gevolgen voor tal van organisaties, van de Kamer van Koophandel tot de Universiteit Utrecht (UU). De UU houdt haar deuren vrijdag gesloten en had donderdag te maken met de uitval van het netwerk, applicaties en zelfs toegangspassen.

NorthC en de Antin-overname

NorthC beheert meer dan twintig datacenters in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Eind 2025 werd bekendgemaakt dat investeerder Antin Infrastructure Partners NorthC overneemt van DWS en andere aandeelhouders. Die transactie zou in de eerste helft van 2026 worden afgerond.

Het bedrijf belooft klanten een volgende update zodra er meer duidelijkheid is over de verwachte hersteltijd.