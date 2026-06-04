TSMC ziet chiptekort voor AI nog jaren aanhouden

De wereldwijde vraag naar AI-chips blijft de productiecapaciteit ruimschoots overstijgen. Dat zegt TSMC-topman C.C. Wei, die verwacht dat het nog jaren duurt voordat chipfabrikanten aan de vraag van klanten kunnen voldoen. De uitspraak onderstreept hoe groot de druk op de halfgeleiderindustrie blijft nu hyperscalers en technologiebedrijven massaal investeren in AI-infrastructuur.

Dit meldt Bloomberg. Volgens Wei blijft de vraag naar geavanceerde chips sneller groeien dan de capaciteit die TSMC kan toevoegen. Zelfs de uitbreiding van de productie in de Verenigde Staten zal daar op korte termijn weinig aan veranderen. Amerikaanse klanten behoren tot de belangrijkste afnemers van TSMC, dat chips produceert voor onder meer Nvidia, AMD en Apple.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf stelde Wei dat TSMC bewust kiest voor stabiliteit. Hoewel de vraag uitzonderlijk hoog is, wil de fabrikant geen scherpe prijsverhogingen doorvoeren zoals eerder in de markt voor geheugenchips gebeurde. Het bedrijf richt zich volgens hem op langdurige klantrelaties en voorspelbare groei.

De waarschuwing komt op een moment dat grote technologiebedrijven hun investeringen in AI verder opvoeren. Marktanalisten verwachten dat hyperscalers dit jaar gezamenlijk honderden miljarden dollars uitgeven aan nieuwe datacenters, AI-servers en gespecialiseerde chips.

TSMC profiteert daar rechtstreeks van. Het bedrijf verhoogde onlangs zijn verwachting voor de omzetgroei in 2026 naar meer dan 30 procent. Ook de investeringen van de chipfabrikant zelf lopen verder op. Eerder gaf TSMC aan dat de kapitaaluitgaven waarschijnlijk aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van maximaal 56 miljard dollar zullen uitkomen.

Verdere uitbreiding in de VS

Om de groeiende vraag op te vangen, bouwt TSMC zijn aanwezigheid buiten Taiwan verder uit. In de Verenigde Staten werkt het bedrijf al aan zes nieuwe fabrieken. Volgens eerdere berichtgeving wordt daarnaast gekeken naar de bouw van nog eens vier productielocaties. Daarmee zouden de totale investeringen in Amerikaanse productiecapaciteit fors verder oplopen.

Wei liet weten dat de grondposities die TSMC in Arizona heeft verworven voldoende ruimte bieden voor uitbreidingen in het komende decennium. Daarmee wil het bedrijf niet alleen extra capaciteit creëren, maar ook tegemoetkomen aan de wens van Washington om een groter deel van de chipproductie naar Amerika te halen.

De sterke vraag naar AI-hardware vertaalt zich ook in hogere beloningen voor personeel. TSMC verwacht de bonusuitkeringen voor medewerkers dit jaar gemiddeld met meer dan 30 procent te verhogen.

Ondanks de optimistische vooruitzichten reageerden beleggers terughoudend. Het aandeel TSMC verloor donderdag terrein op de beurs van Taipei. Dat volgde op tegenvallende vooruitzichten van Broadcom, die voor onrust zorgden in de technologiesector. Op langere termijn blijft het beeld echter positief: de beurswaarde van TSMC is de afgelopen drie jaar meer dan verviervoudigd dankzij de explosieve groei van AI.