Broadcom ziet druk op chipketen door capaciteitsgrenzen TSMC

De wereldwijde halfgeleiderketen staat onder toenemende spanning door de aanhoudende vraag naar AI-chips. Volgens Broadcom lopen productiepartners tegen hun grenzen aan. Dat zou met name gelden voor TSMC.

Een manager van Broadcom gaf volgens Reuters aan dat de productiecapaciteit bij TSMC inmiddels zichtbaar onder druk staat. Waar de fabrikant enkele jaren geleden nog als vrijwel onbeperkt werd gezien, is die situatie inmiddels veranderd. Hoewel uitbreidingen gepland staan richting 2027, zorgt de huidige beperking volgens Broadcom voor vertragingen die de leveringsketen in 2026 merkbaar beïnvloeden.

De vraag naar AI-infrastructuur is de belangrijkste oorzaak van deze ontwikkeling. TSMC meldde eerder al dat zijn geavanceerde productielijnen intensief worden benut. Grote klanten zoals Nvidia en Apple zijn afhankelijk van deze capaciteit, wat de druk verder opvoert. Tegelijkertijd werkt de chipproducent aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod, al blijft dat op korte termijn een uitdaging.

Ook knelpunten buiten chipproductie

Volgens Broadcom reiken de problemen verder dan alleen chipproductie. Ook in aanverwante sectoren ontstaan knelpunten. Zo is er sprake van beperkte beschikbaarheid van bepaalde optische componenten, waaronder lasers. Daarnaast blijken printplaten onverwacht een zwakke schakel, doordat leveranciers in zowel Taiwan als China tegen hun capaciteitslimieten aanlopen. Dit leidt tot langere levertijden en meer onzekerheid in de planning.

De situatie zorgt ervoor dat afnemers hun strategie aanpassen. Steeds vaker worden meerjarige contracten afgesloten om productiecapaciteit veilig te stellen. Waar dergelijke afspraken voorheen minder gebruikelijk waren, kiezen bedrijven nu voor overeenkomsten die meerdere jaren beslaan. Ook andere spelers in de sector, zoals Samsung, bewegen in die richting en zoeken samen met klanten naar langere looptijden.

De verschuiving naar langdurige contracten onderstreept hoe belangrijk leveringszekerheid is geworden in een markt die sterk afhankelijk is van een beperkt aantal productiepartners. Tegelijk proberen leveranciers zich hiermee beter te wapenen tegen schommelingen in de vraag, die door de snelle opkomst van AI moeilijk voorspelbaar zijn.