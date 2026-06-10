Omzet TSMC stijgt met 30 procent, AI-chipvraag blijft groeien

TSMC heeft in mei een omzetstijging van 30 procent zo’n 11 miljard euro binnengehaald. Dit is, hoe kan het ook anders, gedreven door de aanhoudende vraag naar AI-chips. De gecombineerde omzet over april en mei is jaar-op-jaar met ongeveer 24 procent gestegen. CEO CC Wei vertelde aandeelhouders deze maand dat het aanbod van chips de komende jaren achter zal blijven bij de vraag. Analisten verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal met 35 procent zal stijgen.

Dit resultaat hoeft niemand te verbazen, aangezien de vraag naar AI-chips van klanten zoals Nvidia en AMD aanhoudt. Ook zij moeten hun klantenbestand teleurstellen met een sterk beperkt aanbod.

Analisten houden de situatie nauwlettend in de gaten: de algemene verwachting is dat de omzet in het tweede kwartaal met 35 procent zal stijgen. TSMC heeft al een recordresultaat over het eerste kwartaal van 2026 geboekt, het vierde opeenvolgende recordkwartaal, met een omzetstijging van 35 procent op jaarbasis.

Het aanbod kan nog steeds geen gelijke tred houden

Eerder deze maand vertelde CEO CC Wei aan aandeelhouders dat het wereldwijde aanbod van chips de komende jaren achter zal blijven bij de vraag. Dat standpunt wordt gedeeld door Nvidia-CEO Jensen Huang, die enkele dagen eerder zei dat zijn bedrijf nog steeds te kampen heeft met een beperkt aanbod aan GPU’s.

De krapte in het aanbod is voor sommigen in de chiptoeleveringsketen een beetje een evenwichtsoefening. Zoals we eerder deze maand meldden, vermijdt TSMC bewust scherpe prijsstijgingen ondanks de vraagdruk, en kiest het in plaats daarvan voor langdurige klantrelaties en voorspelbare groei. Broadcom liet eerder dit jaar weten dat de productielijnen van TSMC zichtbaar onder druk staan. Dit gaat dit haar vertragingen opleveren bovenop de traagheid door al volgeboekte orders. Intel, dat lange tijd als irrelevant werd beschouwd als fabrikant van high-end chips, lijkt nu op te komen als een potentiële ‘second source’ voor bedrijven als Nvidia en Apple.

En er zijn meer kapers op de kust als het om TSMC-klanten gaat. Alphabet, Amazon, Meta en Microsoft bereiden zich gezamenlijk voor om dit jaar 725 miljard dollar opzij te zetten voor AI-gerelateerde investeringen, aanzienlijk meer dan eerder verwacht. Een groot deel daarvan gaat richting hardware van TSMC-makelij voor eigen ontwerpen of voor Nvidia- of AMD-chips.

Uitgaven en prognoses stijgen

In april verhoogde TSMC zijn omzetprognose voor het hele jaar al naar een groei van meer dan 30 procent en zei het bedrijf dat de kapitaaluitgaven naar de bovengrens van een voorspelde bandbreedte van maar liefst 56 miljard dollar voor 2026 zouden neigen. TSMC onthulde in april ook nieuwe nodes, waaronder de A13-node gericht op AI-chips in 2029. De roadmap voor de lange termijn zal daarom enige schijn van stabiliteit bieden voof AI-uitbreidingen die nog van geen ophouden weten.

De klanten van TSMC beperken zich overigens niet tot AI. De chipfabrikant bedient ook fabrikanten van smartphones en reguliere consumentenhardware, die te maken hebben met stijgende kosten voor geheugenchips. Het leidt ertoe dat consumenten worden getroffen door stijgende kosten voor alles met een stekker. Deze zouden, mocht er een AI-terugval plaatsvinden, de potentiële vraagreductie enigszins kunnen opvullen. Voorlopig zijn er geen tekenen zichtbaar van een daadwerkelijke bedreiging voor deze groei.