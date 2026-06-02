SK Hynix verdubbelt wafercapaciteit om geheugentekort tegen te gaan

Het tekort aan geheugen drijft de prijzen op voor hyperscalers, bedrijven en consumenten. SK Hynix profiteert hier enorm van, net als de andere twee grote geheugenfabrikanten Micron en Samsung. In tegenstelling tot die twee rivalen is SK Hynix echter van plan om zijn productiecapaciteit voor geheugenchipwafers in de komende vijf jaar te verdubbelen. Voorzitter Chey Tae-won maakte dit deze week bekend in Taipei.

Chey verwacht nog steeds dat het tekort tot 2030 kan aanhouden. Hij heeft niet gezegd hoeveel het bedrijf van plan is uit te geven om de capaciteit te verdubbelen. De Zuid-Koreaanse chipfabrikant is een centrale speler geworden in de AI-toeleveringsketen, met onder meer Nvidia als een van zijn belangrijkste klanten. SK Hynix, Samsung Electronics en Micron Technology domineren samen de wereldwijde geheugenmarkt. Hoewel CXMT, een Chinese leverancier, van de Amerikaanse lijst van bedrijven met beperkingen is gehaald, zal dit waarschijnlijk slechts een klein deukje in het totale tekort slaan.

Reeds uitverkocht tot en met 2026

Zoals Techzine eerder meldde, had SK Hynix zijn geheugenproductie voor 2026 al volledig uitverkocht, waarbij de AI-vraag van hyperscalers en chipontwerpers op korte termijn voor beperkingen zorgt, lang voordat er nieuwe capaciteit online komt. Die beperkingen hebben de opwaartse druk op de HBM-prijzen in stand gehouden, zelfs nu het bedrijf werkt aan schaalvergroting.

Het bedrijf heeft in ieder geval niet stilgezeten. SK Hynix kondigde vorig jaar een investering van 129 miljard dollar aan in Zuid-Korea om de productie van geavanceerd geheugen uit te breiden, een plan dat meerdere jaren beslaat. In een afzonderlijke stap in de toeleveringsketen ontving ASML een megabestelling van 8 miljard dollar van SK Hynix voor de levering van de lithografieapparatuur die nodig is om op grote schaal chips van de volgende generatie te produceren.

Waarderingen overschrijden 1 biljoen dollar

Sterke AI-uitgaven hebben de vraag naar geavanceerde geheugenproducten aangewakkerd. Zowel SK Hynix als Micron overschreden vorige week voor het eerst de grens van 1 biljoen dollar aan marktwaardering. SK Hynix is ook de exclusieve HBM-leverancier voor Microsofts Maia 200 AI-chip, zoals eerder gemeld.

SK Hynix heeft ook ongeveer 15 miljard dollar toegezegd om de productie van geavanceerd geheugen in 2026 uit te breiden, met een specifieke focus op HBM en geavanceerd DRAM. De verdubbeling van de productiecapaciteit voor wafers zou een aanzienlijk aanbod toevoegen aan een markt die momenteel niet aan de vraag kan voldoen.