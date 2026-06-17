Intel brengt verbeterd 18A-proces naar productiefase

Intel heeft een volgende stap gezet in zijn chipproductiestrategie. Het bedrijf meldt dat 18A-P, een doorontwikkelde versie van het 18A-productieproces, de fase van risicoproductie heeft bereikt. Daarmee komt de technologie dichter bij grootschalige productie en commerciële inzet.

Voor Intel is dit een belangrijk moment, meent Reuters. Het concern probeert de afgelopen jaren verloren terrein in de chipproductie terug te winnen en tegelijkertijd zijn foundry-activiteiten aantrekkelijker te maken voor externe klanten. Door 18A-P nu in productie te brengen, wil Intel laten zien dat de ontwikkeling volgens planning verloopt.

De nieuwe variant bouwt voort op het bestaande 18A-proces, maar biedt volgens Intel betere prestaties en een lager energieverbruik. Bij gelijk stroomverbruik zou 18A-P ongeveer 9 procent meer prestaties leveren. Wie dezelfde prestaties wil behouden, kan het energieverbruik juist met circa 18 procent terugbrengen. Ook zouden de thermische eigenschappen zijn verbeterd, wat belangrijk is voor steeds krachtigere chips.

Een belangrijk voordeel voor chipontwerpers is dat 18A-P volledig compatibel blijft met de ontwerpregels van het oorspronkelijke 18A-proces. Daardoor kunnen bestaande ontwerpen, intellectuele eigendommen en ontwikkelstromen grotendeels worden hergebruikt zonder grote aanpassingen.

De stap is ook relevant voor Intel Foundry, de divisie die chips voor externe klanten produceert. Waar Intel aanvankelijk vooral rekende op gebruik van het proces voor eigen producten, ziet het management inmiddels ook kansen om 18A-technologie aan andere chipontwerpers aan te bieden. Topman Lip-Bu Tan beschouwt het productieproces inmiddels nadrukkelijk als een potentiële propositie voor externe klanten.

Sterke vraag vanuit AI-markt

Tegelijkertijd profiteert Intel van de aanhoudende vraag naar hardware voor kunstmatige intelligentie. Volgens het bedrijf was de vraag naar CPU’s vanuit aanbieders van AI-diensten in het eerste kwartaal zo groot dat zelfs eerder afgeschreven voorraden alsnog werden verkocht.

Die marktvraag vertaalt zich ook in de verwachtingen voor het lopende kwartaal. Intel rekent op een omzet tussen 13,8 en 14,8 miljard dollar. Daarmee ligt de prognose boven de gemiddelde verwachting van analisten, die volgens marktonderzoeksbureau LSEG uitgingen van ongeveer 13,1 miljard dollar.

Met de voortgang van 18A-P probeert Intel niet alleen zijn technologische achterstand op concurrenten te verkleinen, maar ook vertrouwen te wekken bij potentiële foundry-klanten die op zoek zijn naar alternatieven voor gevestigde productiepartners.