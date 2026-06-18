Trump: Apple kiest Intel voor chipproductie in de VS

Apple wil een deel van zijn toekomstige chips in de Verenigde Staten laten ontwerpen en produceren in samenwerking met Intel. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bekendgemaakt via zijn sociale mediaplatform Truth Social.

De samenwerking kan volgens Reuters een belangrijke impuls betekenen voor Intels foundry-activiteiten, die al jaren proberen terrein terug te winnen op marktleider TSMC.

Volgens Trump hebben beide bedrijven overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak voor chipontwikkeling en productie op Amerikaanse bodem. Apple en Intel hebben de mededeling zelf nog niet officieel bevestigd. Ook nadere details over de omvang van de samenwerking ontbreken vooralsnog.

De stap past binnen een bredere trend waarbij grote technologiebedrijven hun afhankelijkheid van Aziatische productielocaties proberen te verminderen. Apple laat het merendeel van zijn geavanceerde chips momenteel produceren door TSMC. Die Taiwanese fabrikant ziet de vraag naar zijn modernste productieprocessen sterk toenemen door de opmars van AI-toepassingen en de groeiende behoefte aan gespecialiseerde chips.

Volgens eerdere berichtgeving van The Wall Street Journal voerden Apple en Intel al meer dan een jaar gesprekken over een mogelijke samenwerking. In mei zou daarbij een voorlopig akkoord zijn bereikt.

Stabiele productievolumes voor Intel

Voor Intel komt een overeenkomst met Apple op een cruciaal moment. Het concern investeert al jaren fors in zijn foundry-divisie, waarmee het chips voor externe klanten wil produceren. Een contract met Apple zou niet alleen voor stabiele productievolumes zorgen, maar ook het vertrouwen in Intels productiecapaciteiten kunnen vergroten.

De aankondiging volgt bovendien kort nadat Intel bekendmaakte dat zijn 18A-productieproces de fase van initiële productie heeft bereikt. Die technologie wordt gezien als een belangrijke stap in de poging van het bedrijf om technologisch weer aansluiting te vinden bij de top van de halfgeleiderindustrie.

De mogelijke samenwerking past ook in het industriebeleid van de regering-Trump. Washington probeert de productie van geavanceerde halfgeleiders terug te halen naar de Verenigde Staten en minder afhankelijk te worden van buitenlandse leveranciers. Vorig jaar nam de federale overheid een belang van 10 procent in Intel en werd een investeringspakket van ongeveer 10 miljard dollar aangekondigd voor de uitbreiding van Amerikaanse fabrieken.

Opvallend is dat Trump deze week opnieuw verwees naar die investering. Volgens de president had de overheid achteraf gezien een groter belang in Intel moeten nemen. Door de sterke koersstijging van het aandeel zou het bestaande belang inmiddels meer dan 50 miljard dollar waard zijn geworden. Die waardesprong onderstreept volgens Trump het strategische belang van de Amerikaanse chipindustrie en de potentie van Intel als pijler onder de nationale halfgeleiderstrategie.

Mocht de samenwerking met Apple daadwerkelijk doorgang vinden, dan krijgt Intel er niet alleen een prestigieuze klant bij, maar ook een extra bewijs dat grote chipontwerpers bereid zijn hun productie deels naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Dat zou een belangrijke overwinning zijn voor zowel Intel als de Amerikaanse overheid.