Intel gaat GPU lanceren met 480 GB aan smartphone-RAM

Intel heeft tijdens Computex 2026 de Xeon 6+-serverprocessorserie gelanceerd. Dit zijn de eerste datacenter-CPU’s die zijn gebouwd op basis van het Intel 18A-proces. De reeks van zes chips heeft maximaal 288 cores. Opvallend is dat de aankondiging gepaard gaat met een preview van de Crescent Island GPU met 480 gigabyte VRAM. Ook komt er een nieuwe familie van Ethernet-adapters en een instapmodel serverprocessor.

De reeks van de zes Xeon 6+-chips is gebaseerd op het Darkmont-kernontwerp en is gericht op AI-infrastructuurworkloads. Het vlaggenschip, de Xeon 6990E+, bevat 288 cores, ondersteund door een L3-cache die vele malen groter is dan die van zijn voorganger. Twee van deze chips kunnen in één server worden gecombineerd voor in totaal 576 cores.

De lancering van de Xeon 6+ betekent ook gelijk Intels eerste commerciële implementatie van 18A in het datacenter. Intel had de chip, toen bekend als Clearwater Forest, al samen met Panther Lake getoond als onderdeel van zijn 18A-roadmap voor eind 2025. Intel stuurt OEM’s ook actief in de richting van het 18A-platform door de beschikbaarheid van processors van oudere generaties te beperken.

RibbonFET zorgt voor flexibiliteit op transistorniveau

Intel’s 18A-proces introduceert RibbonFET. Het is een transistorontwerp dat het conventionele kanaal binnen transistoren vervangt door meerdere dunne gestapelde lagen. Engineers kunnen de breedte van die lagen aanpassen om de energie-efficiëntie en snelheid af te stemmen, waardoor het mogelijk wordt om individuele transistors af te stemmen op specifieke workloads. Die aanpak onderbouwt Intels claim van 30 procent hogere energie-efficiëntie en prestaties per thread in vergelijking met AMD’s Epyc 9965. De processors van laatstgenoemde worden allemaal gebouwd door TSMC.

AMD heeft de afgelopen jaren juist terrein gewonnen in het datacenter, waarbij een kwart van de datacenter-CPU’s nu op Epyc is gebaseerd. Desondanks hoopt Intel zich te herstellen, en nog steeds vanuit een dominant marktaandeel. Met een nieuwe softwaretool, Application Energy Telemetry (AET) genaamd, kunnen operators het stroomverbruik per workload op Xeon 6+-systemen monitoren, waardoor klanten over gegevens beschikken om hun applicaties te optimaliseren. Meer innovaties zullen ‘Chipzilla’ ongetwijfeld concurrerend houden terwijl het zijn vernieuwde foundries opvoert en zelf chips zowel ontwerpt als bouwt, in tegenstelling tot AMD.

“Naarmate AI steeds actiever wordt, verschuiven de beperkingen naar orkestratie, gelijktijdigheid en gegevensverplaatsing”, aldus Kevork Kechichan, executive vice president en general manager van Intel’s Data Center Group. “De CPU blijft het besturingsvlak voor de moderne AI-infrastructuur.”

Crescent Island GPU kiest voor LPDDR5x in plaats van HBM

Naast de CPU’s gaf Intel een voorproefje van zijn volgende reeks datacenter-GPU’s, met de codenaam Crescent Island. In tegenstelling tot de meeste datacenter-accelerators die gebruikmaken van HBM-geheugen, zal Crescent Island tot 480 GB aan LPDDR5x gebruiken. Dit is een geheugentype dat vaker in smartphones wordt aangetroffen. Dat levert wat bandbreedte in ruil voor een aanzienlijk lager stroomverbruik van 350 watt. Een dergelijk cijfer is nogal bescheiden in het tijdperk van kilowatt-chips van Nvidia. De Xe 3P-architectuur van de Intel GPU introduceert ondersteuning voor MXFP4, een drijvende-kommapuntformaat dat de geheugenvereisten voor grote taalmodellen vermindert.

De overstap naar smartphonegeheugen lijkt een slimme zet, hoewel dit ongetwijfeld gevolgen heeft voor de toch al nijpende geheugentekort bij consumentenapparaten. Capaciteit wint het vaak van de algehele snelheid als een model niet in één geheugenpool op de GPU past. Het kopiëren naar een ander type opslag, meestal tussen HBM en DDR5, introduceert latentie die de prestaties kan verlammen. Met 480 GB beschikbaar kunnen tussen de 100 en meer dan 400 miljard parameters worden geladen. Dat is niet helemaal het niveau van de grootste open-source modellen (zoals DeepSeek R1 van vorig jaar, dat 671 miljard parameters kent), maar het past gemakkelijk bij iets als Gemma 4 of GPT-oss.

Intel introduceerde ook de Xeon 6300, een 12-core instapmodel serverprocessor, en de Ethernet E835-adapterserie. Intel zegt dat het meest geavanceerde E835-apparaat tot 1,9 keer betere prestaties per watt levert dan vergelijkbare netwerkchips van Nvidia.