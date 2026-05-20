Intel stuurt OEM’s richting 18A

Intel zet druk op pc- en notebookfabrikanten om nieuwe systemen rond zijn 18A-processors te bouwen. De chipfabrikant zou de beschikbaarheid van oudere Intel 7-processors voor consumentenproducten sterk hebben beperkt, waardoor OEM’s weinig andere opties overhouden.

Volgens bronnen van Nikkei Asia gaat het onder meer om de nieuwe Panther Lake- en Wildcat Lake-processors, die op Intel’s 18A-procedé worden geproduceerd. Partners zouden van Intel te horen hebben gekregen dat de beschikbaarheid van deze chips beter is dan die van oudere generaties zoals Alder Lake, Raptor Lake en Arrow Lake.

Tegelijkertijd zou Intel de resterende Intel 7-capaciteit steeds nadrukkelijker inzetten voor servers en industriële toepassingen. Dit meldt Tom’s Hardware. Dat segment levert hogere marges op dan consumentenhardware. Volgens een bestuurder uit de pc-sector liggen de marges op industriële cpu’s ongeveer twintig procent hoger dan bij vergelijkbare consumentenprocessoren.

Intel 7 vormt nog altijd de basis van een belangrijk deel van Intels portfolio, waaronder Xeon-serverchips en desktop- en notebookprocessors. De sterke groei van AI-workloads in datacenters heeft de vraag naar serverprocessors flink opgevoerd. Intel lijkt daarom capaciteit te verschuiven naar zijn Datacenter and AI-divisie.

CFO David Zinsner gaf vorig jaar al aan dat Intel kampte met beperkingen rond Intel 7- en Intel 10-productie. Daarbij stelde hij dat het bedrijf moeite had om voldoende chips te leveren voor zowel datacenter- als clientproducten. Volgens Nikkei Asia bestaan momenteel geen plannen om de productiecapaciteit van Intel 7 verder uit te breiden.

Leveringen deels vervangen door 18A-processors

Een bron beschrijft tegenover Nikkei Asia hoe een bestelling van honderd Intel 7-processors uiteindelijk resulteerde in een levering van slechts dertig exemplaren. Daarvan zouden tien chips bovendien vervangen zijn door nieuwere 18A-processors die niet expliciet waren besteld. Volgens dezelfde bron kregen fabrikanten te horen dat de 18A-cpu’s anders naar concurrerende leveranciers zouden gaan.

Intel zelf bevestigt niet dat klanten actief richting 18A worden gestuurd. Tegenover Nikkei Asia noemt het bedrijf zijn nieuwe Core Series 3-processors wel een belangrijk onderdeel van de clientstrategie.

Veel fabrikanten zouden aanvankelijk slechts beperkte aantallen systemen met 18A-processors hebben ontwikkeld. Niet vanwege grote marktvraag, maar vooral om Intels introductie van de nieuwe chips te ondersteunen. Volgens bronnen zijn de processors relatief duur en vooral gericht op het premiumsegment.

Hoger prijsniveau

De situatie verandert nu snel doordat fabrikanten hun productlijnen mogelijk versneld moeten aanpassen. Volgens een bestuurder uit de sector duurt het minimaal drie maanden om nieuwe ontwerpen te ontwikkelen en te certificeren. Bovendien vereist een overstap naar duurdere processors vaak ook luxere schermen en andere componenten om het hogere prijsniveau te rechtvaardigen.

Wildcat Lake is bovendien nog maar kort beschikbaar. Fabrikanten moeten daardoor mogelijk grote volumes inkopen van een platform dat commercieel nog nauwelijks is bewezen.

Intel heeft daarnaast belang bij een snelle opschaling van 18A-productie. Zinsner gaf eerder aan dat de opbrengsten van het productieproces momenteel nog onvoldoende zijn om sterke marges te realiseren. Grotere volumes moeten helpen om de productiekosten sneller omlaag te brengen.