VS bezorgd over mogelijk ASML EUV-lek naar China

De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick heeft ASML in een reeks gesprekken aangesproken op zorgen dat een EUV-lithografiemachine zijn weg naar China zou hebben gevonden. Dat is in strijd met de Amerikaanse exportrestricties. ASML weerspreekt dit stellig en zegt nooit een EUV-machine aan China te hebben geleverd.

Dat meldt Bloomberg. De gesprekken vonden plaats in een reeks bilaterale meetings tussen Lutnick en leidinggevenden van de Nederlandse chipmachinemaker. Reden voor de zorgen is dat de VS de export van EUV-systemen naar China al jaren verbiedt. ASML beschikt over een monopolie op de productie van EUV-machines, de meest geavanceerde lithografiesystemen ter wereld waarmee de kleinste chipstructuren op silicium worden belicht.

ASML weerspreekt beschuldigingen

ASML zelf heeft de zorgen van Washington van de hand gewezen. Het bedrijf wijst er daarbij op dat EUV-machines in beperkte aantallen worden geproduceerd en dat ze constant onderhoud vereisen van ASML-medewerkers. De meest geavanceerde EUV-systemen zijn zo groot als een schoolbus en wegen 180 ton, geen machine die onopgemerkt kan worden verplaatst.

“ASML heeft nooit een EUV-machine naar China verzonden, noch hebben we componenten, modules of apparatuur die specifiek ontworpen zijn voor gebruik in een EUV-machine naar China verzonden”, aldus een woordvoerder van ASML tegenover Bloomberg.

Escalerende exportdiscussie met Washington

De beschuldigingen van Lutnick komen op een moment dat de VS de exportrestricties rondom ASML steeds verder aanscherpen. In april 2026 introduceerden Amerikaanse volksvertegenwoordigers de MATCH Act, een wetsvoorstel dat ook de export van DUV-immersion machines én de service aan bestaande machines in China wil verbieden. Dat gaat een stap verder dan de huidige situatie, waarbij EUV al verboden is maar ASML nog beperkt DUV-machines mag leveren.

Eerder stelde toenmalig CEO Peter Wennink dat ASML al veel heeft opgegeven: EUV-export naar China is al jaren verboden, terwijl dat segment goed is voor de helft van de omzet. China was recent nog goed voor 36 procent van de systeemverkopen, maar dat aandeel daalde in het eerste kwartaal van 2026 naar 19 procent door aangescherpte controles.

De diplomatieke druk neemt toe. Lutnicks gesprekken met ASML vinden plaats terwijl de VS tegelijkertijd bondgenoten zoals Nederland onder druk zet om exportlicenties voor bestaande DUV-machines in China niet te verlengen. ASML laat weten zich aan alle wet- en regelgeving te houden.

Tip: ASML steunt EU-cloudplannen, maar waarschuwt voor bureaucratie