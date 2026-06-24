Nebius Aether 3.6 voegt AI-agent toe en versnelt block storage

Nebius heeft Aether 3.6 uitgebracht, de nieuwste driemaandelijkse update voor Nebius AI Cloud, met een AI-agent om de infrastructuur in natuurlijke taal te beheren, meer securitymaatregelen en aanzienlijke versnelling van storage-gebruik.

Aether 3.6 is de belangrijkste platformupdate van dit kwartaal voor Nebius AI Cloud en omvat alles van een cloudbeheeragent die in natuurlijke taal werkt tot verbeteringen op het gebied van block storage. De release is gebaseerd op feedback van klanten over de praktische realiteit van het op grote schaal uitvoeren van AI-workloads.

Echo-agent

De belangrijkste functie is Nebius Echo. Dat is een AI-agent die rechtstreeks in de webconsole is ingebouwd. Hierdoor is er geen installatie nodig. De agent beantwoordt vragen over de infrastructuur van een gebruiker in de juiste context en voert opdrachten uit met veiligheidsmaatregelen om onbedoelde acties te voorkomen. Echo draait op open-source-modellen die worden gehost op Token Factory, het eigen inferencingplatform van Nebius, waardoor het bedrijf directe controle heeft over de kwaliteit van de reacties en de latency.

In mei nam Nebius Eigen AI, specialist in het optimaliseren van inferencing, over voor 643 miljoen dollar, waarbij de technologie rechtstreeks in de genoemde Token Factory werd geïntegreerd. We weten ook al iets over wie tools als Echo zou kunnen gebruiken, aangezien het bedrijf in maart een overeenkomst van 27 miljard dollar sloot met Meta voor vijf jaar aan AI-cloudcapaciteit.

Soepelere workflows voor ML-engineers

Nebius zegt dat Aether 3.6 dagelijkse kopzorgen vermindert met een Managed Service voor SkyPilot. Dit is een implementatie met één muisklik van het veelgebruikte open-sourceframework voor het uitvoeren van batchtaken in verschillende cloudomgevingen. Normaal gesproken moet je, om SkyPilot aan de praat te krijgen, handmatig een VM opstarten en een control plane configureren. Nu kunnen engineers binnen enkele minuten na het inschakelen van de service beginnen met het inplannen van taken. De workflow voor het aanmaken van instances voor Kubernetes-clusters en VM’s is opnieuw ontworpen met stapsgewijze begeleiding, en er is nu een prijscalculator in de workflow ingebouwd. Een uniform Notification Center en een Global Search-balk maken de updates van de console compleet.

Verbeteringen op het gebied van beveiliging, governance en opslag

Een nieuwe Key Management Service (KMS) volgt het model van client-managed encryption keys (CMEK), waardoor organisaties in gevoelige sectoren de lifecycle van hun eigen cryptografische sleutels kunnen beheren. Dit is iets wat voor velen een belemmering vormde voor de overstap naar de cloud, zoals Nebius aangeeft. Workload Identity Federation vervangt langdurige inloggegevens in multi-cloudopstellingen door kortstondige gefedereerde identiteiten. IAM-gebaseerde toegang tot Soperator, de door Nebius beheerde Slurm-on-Kubernetes-oplossing, vervangt de handmatige distributie van inloggegevens voor grote ML-teams.

Op een meer fundamenteel maar net zo cruciaal niveau zijn de opslagverbeteringen voor versie 3.6 aanzienlijk. Een nieuwe Intelligent-object storage-klasse verplaatst gegevens automatisch naar een goedkopere laag na 30 dagen inactiviteit, zonder uitgaande kosten. Objectopslag met de Enhanced-klasse laat nu een verbetering van 30 procent in leesbandbreedte zien voor single-threaded verbindingen, terwijl Shared Filesystem driemaal snellere 4 KB-bestandsbewerkingen en tot 100 keer meer IOPS levert voor metadata-intensieve workloads.

Naast Aether 3.6 lanceert Nebius het Builder-programma in vroege preview en een certificeringsprogramma waarvan de eerste kwalificatie, AI Cloud Ops (Associate), tijdens de early-bird-periode beschikbaar is voor $1.