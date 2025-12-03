Nebius breidt via miljardendeals met Microsoft en Meta AI uit

De Nederlandse datacenterpartij Nebius heeft dit jaar miljardcontracten gesloten met Microsoft en Meta. De beurskoers steeg 248 procent, waarmee de marktwaarde de 25 miljard dollar overschreed. Met partnerships voor GPU-capaciteit en datacenters in Europa en de VS positioneert het bedrijf zich als leidende ‘neocloud’-speler.

In september sloot Nebius een overeenkomst van 17 miljard dollar met Microsoft, gevolgd door een contract van 3 miljard dollar met Meta. Voor een bedrijf dat pas begin 2024 als zelfstandige entiteit operationeel werd, zijn dit indrukwekkende prestaties.

Co-founder Roman Chernin blijft optimistisch ondanks zorgen over een AI-bubbel. “We zijn zeer bullish”, zegt hij. De markt voor AI-infrastructuur kan volgens hem tien- of zelfs honderdvoudig groeien, aangezien bedrijven pas beginnen met het inzetten van AI-modellen die zelf nog snel evolueren. Als kleinere speler bereidt Nebius zich voor op moeilijkere tijden door hoogmarge diensten te ontwikkelen. “We moeten klaar zijn voor wanneer de winter komt”, aldus Chernin, die stelt dat Nebius dan als consolidator kan optreden.

Europa’s grootste neocloud-aanbieder

Nebius is Europa’s grootste leverancier in het ‘neocloud’-segment. Het bedrijf biedt toegang tot de krachtige maar dure graphics processing units (GPU’s) die nodig zijn voor AI-toepassingen. Daar komt meer bij kijken dan alleen hardware. Ook de software om GPU’s effectief te gebruiken en gespecialiseerde AI-applicaties te draaien, horen bij het pakket.

Dit zet Nebius in concurrentie met traditionele datacenteroperators én Amerikaanse ‘hyperscalers’ als Amazon en Google. Recent lanceerde het bedrijf Token Factory, een platform voor schaalbare AI-inferencing dat meer dan zestig open-source modellen ondersteunt.

De VS vormt de grootste markt qua omzet en geïnstalleerde capaciteit, maar Nebius exploiteert ook datacenters in Europa. Denk aan vestigingen in Groot-Brittannië, IJsland, Finland en Frankrijk. In Parijs opende het bedrijf een GPU-cluster met Nvidia’s H200 Tensor Core GPU’s, als onderdeel van een investering van meer dan 1 miljard dollar in Europese AI-infrastructuur.

Marge boven omzet

Bij het onderhandelen over hyperscaler-deals stelt Nebius marges boven omzet. “We denken erover als een systeem, dus we hebben die grote deals gesloten met in gedachten dat we de rest moeten financieren”, legt Chernin uit. Na de Microsoft-deal haalde Nebius 4,2 miljard dollar op via een openbare aandelenuitgifte en de verkoop van converteerbare obligaties.

De vroege klantenbasis omvat AI-natives, waaronder het Franse Mistral, het Amerikaanse codeplatform Cursor en het Duitse visual AI-bedrijf Black Forest. Bedrijven die volgens Chernin klaarstaan om een nieuwe generatie grote spelers te worden. Voor 2026 verwacht het bedrijf groei vanuit bestaande digitale ondernemingen die vroege AI-adopters zijn, zoals Shopify, Prosus en ServiceNow.

Deze bedrijven vertrouwden altijd op Amerikaanse clouddiensten, maar zien voordelen in de gespecialiseerde AI-opties van Nebius. Na 2027 hoopt het bedrijf grote industriële bedrijven te bedienen. “Waar gaan Siemens en BMW naartoe wanneer ze AI op grote schaal moeten adopteren?”, vraagt Chernin zich af. De ambitie van Nebius is duidelijk: relevant blijven voor die markt.

Tegen eind 2026 wil Nebius 2,5 gigawatt aan gecontracteerd vermogen voor faciliteiten in beide regio’s veiligstellen. De capaciteit die aan Europese ‘neocloud’-aanbieders werd verkocht, steeg met 211 procent naar 414 megawatt in de eerste negen maanden van 2025, aldus vastgoedadviesbureau CBRE.