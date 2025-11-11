Nebius boekt 355 procent groei en sluit AI-deal met Meta

Nebius heeft in het derde kwartaal een omzetgroei van 355 procent geboekt. De voormalige Yandex-dochter, officieel in Nederland gevestigd, kondigt tegelijkertijd een vijfjarig contract met Meta aan ter waarde van ongeveer 3 miljard dollar.

Nebius rapporteerde een omzet van 146 miljoen dollar in het derde kwartaal, een stijging van 355 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit blijft wel net onder de verwachting van analisten, die uitgingen van 157 miljoen dollar volgens Bloomberg-data. Het bedrijf voorspelt tegen eind 2026 een jaarlijks terugkerende omzet tussen de 7 en 9 miljard dollar te bereiken.

CEO en medeoprichter Arkady Volozh maakte dinsdag de Meta-deal bekend. Het is de tweede grote AI-infrastructuurovereenkomst voor het bedrijf. In september sloot Nebius al een contract met Microsoft voor AI-rekencapaciteit ter waarde van minimaal 17 miljard euro. De aandelen van Nebius zijn dit jaar met ongeveer 300 procent gestegen.

Ambitieuze groeiplannen

Chief Revenue Officer Marc Boroditsky noemt de vooruitzichten “robuust maar geen uitgemaakte zaak”. De prognose is volgens hem gebaseerd op de instroom van toekomstige deals en de verwachte groei van de eigen AI-cloud. “Het zal echt werk vergen”, aldus Boroditsky in een interview.

Voor de expansie volgend jaar mikt Nebius op bedrijfsschulden, externe financiering en eigen vermogen. Volozh schrijft in een brief aan aandeelhouders dat het bedrijf leningen op aantrekkelijke voorwaarden denkt te kunnen verkrijgen. “Dit wordt ondersteund door de kredietwaardigheid van onze grootste klanten”, zegt hij. “We zullen een gedisciplineerde kapitaalstructuur handhaven.”

Volledig uitverkocht

Nebius heeft alle beschikbare cloudcapaciteit in het derde kwartaal verkocht. Het huidige kwartaal is volgens Boroditsky bijna uitverkocht. “De vraagomgeving is niet alleen sterk, het lijkt te versnellen.” Dergelijke langlopende orderboekjes zullen voor cloudspelers en chipmakers bekend in de oren klinken. Om op een later tijdstip rekenkracht te bezitten voor AI, moet je nu de bestelling al plaatsen.

Nebius geldt als een van de grootste zogeheten neoclouds. Ook CoreWeave, dat vandaag beursanalisten ietwat teleurstelde ondanks de omzetgroei, is daar één van. Ondanks het feit dat ze bergen GPU’s in bezit hebben voor AI-rekenkracht, trekken concurrenten in twijfel dat ze al te lang in de lucht blijven. Zo concludeerde Oracle onlangs tegenover Techzine dat de neoclouds “een lastige business case” voor op de lange termijn hebben.

Van Yandex naar Nebius

Wie zich overigens afvraagt hoe Nebius opeens als Nederlandse neocloud is opgekomen: het is een afsplitsing van het Russische Yandex. Wegens de invasie van Oekraïne moest dat bedrijf haar Russische tak afsplitsen, dat nog altijd onder dezelfde naam opereert. CEO Arkady Volozh moest destijds zijn functie bij Yandex neerleggen vanwege EU-sancties. Deze werden later opgeheven nadat hij de invasie veroordeelde als “barbaars”.