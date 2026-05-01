Nebius eigent Eigen AI toe voor 643 miljoen dollar

Nebius kondigt vandaag een akkoord aan voor de overname van Eigen AI voor circa 643 miljoen dollar. De deal combineert de inferencing-optimalisatie van Eigen AI met het Token Factory-platform van Nebius. De oprichters van Eigen AI, afkomstig uit MIT’s HAN Lab, vestigen een nieuw Nebius-kantoor in San Francisco.

Nebius, officieel een Nederlands bedrijf maar afkomstig van het Russische Yandex, betaalt de overname in een combinatie van cash en aandelen. De deal zou binnen de komende weken rond moeten zijn.

Token Factory werd eerder dit jaar gelanceerd als het productieplatform van Nebius voor open-source AI-modellen, met allerlei mogelijkheden om op en af te schalen tijdens het gebruik. Eigen AI optimaliseert diezelfde modellen voor inferencing via technieken zoals post-training quantization (een bekende compressietechniek voor AI), KV-cache-optimalisatie en custom CUDA-kernels. Na de overname worden die optimalisatielagen direct in Token Factory geïntegreerd.

MIT-kennis achter de technologie

De oprichters van Eigen AI zijn alumni van MIT’s HAN Lab dat zich op AI-ontwikkeling richt. Medeoprichter Ryan Hanrui Wang is auteur van het bekendste paper over Sparse Attention, een cruciale techniek die huidige LLM’s toepassen om te functioneren. Wei-Chen Wang ontwikkelde ondertussen Activation-aware Weight Quantization (AWQ), een manier om AI-modellen op efficiënte wijze en met behoud van kwaliteit te verkleinen. De derde oprichter Di Jin droeg bij aan de post-training van Meta’s Llama 3 en Llama 4. Samen hebben de twee bedrijven al geoptimaliseerde versies van populaire modellen als DeepSeek, Llama en Qwen gepubliceerd die bovenaan de Artificial Analysis-benchmarks eindigen, met outputsnelheden tot 911 tokens per seconde.

Nebius bouwt snel aan schaal

Nebius bouwt zo zijn vaardigheden op het gebied van AI-infrastructuur verder uit. Nvidia investeerde in maart daarnaast 2 miljard dollar in het bedrijf voor de uitbouw van hyperscale AI-cloudcapaciteit tot meer dan 5 gigawatt voor eind 2030. Eerder sloot Nebius al een contract met Meta ter waarde van 27 miljard dollar voor vijf jaar AI-cloudcapaciteit.

Inferencing is volgens Nebius het snelst groeiende segment van AI en zal dit jaar naar verwachting goed zijn voor twee derde van de totale compute-vraag. Bestaande Eigen AI-klanten krijgen na sluiting toegang tot de wereldwijde infrastructuur van Nebius.