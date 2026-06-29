Samsung en SK Hynix zetten 450 miljard in voor uitbreidingen

Zuid-Korea wil zijn positie in de wereldwijde AI- en halfgeleiderindustrie verder versterken met een omvangrijk investeringsprogramma. Samsung Electronics en SK Hynix bouwen ieder twee nieuwe chipfabrieken. Het project is onderdeel van een nationaal programma ter waarde van omgerekend ruim 450 miljard euro.

Opvallend genoeg reageerden beleggers afwachtend. Beide aandelen verloren maandag terrein, meldt CNBC. President Lee Jae Myung presenteerde de plannen als een noodzakelijke stap om de technologische voorsprong van Zuid-Korea veilig te stellen. Volgens hem zullen landen die de AI-technologie van de toekomst beheersen ook economisch en strategisch de toon zetten. Daarom wil de regering de productiecapaciteit voor geavanceerde chips versneld uitbreiden. Tegelijkertijd wil men de nationale AI-infrastructuur fors versterken.

Samsung Electronics en SK Hynix krijgen daarin een centrale rol. Beide bedrijven bouwen twee nieuwe halfgeleiderfabrieken in het zuidwesten van Zuid-Korea. De projecten maken deel uit van een nationaal halfgeleiderprogramma waarvoor ongeveer 800 biljoen won, omgerekend circa 450 miljard euro, wordt uitgetrokken. Daarmee wil de regering de ontwikkeling van nieuwe hightechclusters buiten de regio Seoul stimuleren.

Ook de overheid belooft vaart te maken. Minister van Handel, Industrie en Energie Jung-Kwan Kim kondigde aan dat vergunningstrajecten aanzienlijk worden ingekort, zodat nieuwe fabrieken sneller in productie kunnen worden genomen.

Brede AI-strategie

De regeringsplannen volgen op eerdere berichtgeving van de Zuid-Koreaanse zakenkrant Maeil Business Newspaper dat Samsung werkt aan een investeringsprogramma voor de komende tien jaar. Daarbij zouden niet alleen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd, maar ook AI-datacenters en faciliteiten voor geavanceerde chipverpakking. Volgens de krant onderzoekt Samsung bovendien of eerder geplande uitbreidingen van de productiecapaciteit versneld kunnen worden uitgevoerd om in te spelen op de snel groeiende vraag naar AI-hardware.

De investeringen sluiten aan bij de wereldwijde groei van AI-infrastructuur. Cloudproviders en hyperscalers investeren miljarden in nieuwe AI-capaciteit, waardoor de vraag naar HBM-geheugen (High Bandwidth Memory) groter blijft dan het beschikbare aanbod.

SK Hynix profiteert daar momenteel het meest van als belangrijkste leverancier van geavanceerde HBM-chips voor Nvidia. Samsung probeert die voorsprong de afgelopen jaren juist te verkleinen met extra investeringen in geheugentechnologie en productiecapaciteit.

Ondanks de ambitieuze plannen reageerde de beurs terughoudend. Het aandeel Samsung Electronics verloor maandag 4,8 procent, terwijl SK Hynix na een eerdere daling van bijna 6 procent uiteindelijk 1,6 procent lager noteerde. Beleggers lijken de omvangrijke investeringen voorlopig af te zetten tegen de hoge kosten en de lange terugverdientijd van de nieuwe fabrieken.