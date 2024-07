Tientallen miljarden voor SK Hynix om concurrenten voor te blijven

De Zuid-Koreaanse SK Group investeert de komende drie jaar in totaal 76,4 miljard dollar (71 miljard euro) in dochterbedrijf SK Hynix. Deze investering is vooral bedoeld om de productie van HBM en overige AI -technologie op te schroeven. Daarnaast wordt nog een extra bedrag voor het terugbetalen van dividend aan aandeelhouders gereserveerd.

SK Group, het moederbedrijf van onder andere chipproducent SK Hynix, gaat tot en met 2026 fors investeren in zijn chipproductie. Dit is één van de resultaten van een recente strategiebijeenkomst van het bedrijf, bericht Reuters.

De strategiebijeenkomst was bijeengeroepen vanwege de tegenvallende resultaten van de twee belangrijkste ‘money makers’ van het bedrijf: chipproducent SK Hynix en de producent van lithiumbatterijen voor elektrische auto’s SKie Technology. Volgens topman Chey Tae-Won is het noodzakelijk dat het bedrijf een nieuwe zakelijke koers vaart om de rest van de concurrentie bij te houden.

Het spoedoverleg heeft opgeleverd dat SK Group de komende drie jaar flink gaat inzetten op zijn chipproductie en aanverwante technologie. Tot en met 2026 investeert het moederbedrijf van SK Hynix maar liefst 74,6 miljard dollar in zijn chipproductie. Daarnaast wordt nog eens 58 miljard dollar apart gezet voor het ontwikkelen van AI-technologie en het betalen van dividend aan de aandeelhouders.

Verder gaat SK Group ook zijn huidige portfolio van 175 verschillende bedrijven, waar de meeste onder één van de verschillende SK-merken vallen, verder stroomlijnen.

SK Hynix krijgt extra geld

De extra 58 miljoen dollar moeten daarbij vooral de productiecapaciteit van SK Hynix verder gaan uitbreiden. De nu toegezegde investeringen richten zich niet alleen op de ontwikkeling van HBM-geheugen, maar bijvoorbeeld ook voor het opzetten van nieuwe datacenters en AI-diensten als GenAI-assistenten.

Alle investeringen komen daarbij nog eens boven op een eerder toegezegde investering van 90 miljard dollar voor de huidige bouw van een megafabriekscomplex in de Zuid-Koreaanse stad Gyeonggi.

HBM belangrijk in GPU’s

SK Hynix is één van de weinige geheugenfabrikanten ter wereld die het hoogwaarde geheugen voor geavanceerde AI-workloads kan ontwerpen en bouwen. De directe concurrent is het Amerikaanse Micron Technologies. Samsung is eveneens een grote speler, hoewel het onlangs moeite bleek te hebben met de eisen van Nvidia.