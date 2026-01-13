SK Hynix breidt capaciteit uit met miljardeninvestering in Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant SK Hynix investeert ongeveer 12,9 miljard dollar in de bouw van een nieuwe fabriek voor advanced packaging. Met deze investering wil het bedrijf zijn productiecapaciteit uitbreiden om te profiteren van de sterk toenemende vraag naar geheugenchips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie.

Dit melden Reuters en CNBC. Het bedrijf bouwt de nieuwe fabriek in de stad Cheongju, waar SK Hynix al meerdere productielocaties heeft. Volgens het bedrijf begint de bouw in april. De oplevering staat gepland voor eind 2027. De keuze voor Cheongju sluit aan bij de bestaande infrastructuur en kennisbasis van het concern in die regio.

De faciliteit richt zich op advanced packaging, een techniek waarbij meerdere geheugenchips worden samengevoegd tot één compacte module met een hoge dichtheid. Deze aanpak maakt hogere prestaties mogelijk, verlaagt het energieverbruik en verkleint de fysieke omvang van het geheugen. Dergelijke eigenschappen zijn vooral belangrijk voor moderne AI-systemen, die grote hoeveelheden data moeten verwerken binnen beperkte energie- en ruimtebudgetten.

Marktleider in high-bandwidth memory

SK Hynix behoort tot de grootste producenten van geheugenchips ter wereld en heeft een leidende positie in high-bandwidth memory (HBM). Dit type geheugen wordt veel gebruikt in AI-processors, waaronder die van de Amerikaanse chipontwerper Nvidia. Volgens marktgegevens van Macquarie Equity Research was SK Hynix vorig jaar goed voor ongeveer 61 procent van de wereldwijde HBM-markt, ruim voor concurrenten Samsung Electronics en Micron.

Het bedrijf geeft aan dat de wereldwijde concurrentie op het gebied van kunstmatige intelligentie snel toeneemt en dat dit leidt tot een sterke groei in de vraag naar gespecialiseerd geheugen. SK Hynix ziet het als noodzakelijk om die vraag voor te blijven door tijdig te investeren in extra productiecapaciteit voor HBM.

De aantrekkende vraag naar HBM heeft de prijzen van dit type geheugen de afgelopen tijd opgedreven en maakt het segment bijzonder winstgevend voor geheugenproducenten. Tegelijkertijd is de productie van HBM aanzienlijk complexer dan die van traditioneel geheugen voor consumentenelektronica. Naarmate chipmakers hun productie verschuiven richting AI-geheugen, ontstaat er druk op de beschikbaarheid van conventionele geheugenchips.

Onderzoeksbureau TrendForce verwacht dat de gemiddelde prijzen van dynamisch random-access memory, waaronder HBM, dit kwartaal met 50 tot 55 procent zullen stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. DRAM vormt het primaire werkgeheugen in de meeste computers en servers en speelt daarmee een centrale rol in de bredere elektronica-industrie.

De hogere geheugenprijzen zorgen voor toenemende kosten bij fabrikanten van elektronische apparatuur, maar pakken gunstig uit voor geheugenproducenten. Samsung Electronics liet onlangs weten te verwachten dat de operationele winst over het decemberkwartaal bijna zal verdrievoudigen ten opzichte van een jaar eerder.

Tegen deze achtergrond onderzoekt SK Hynix ook strategische opties voor de kapitaalmarkt. Het bedrijf overweegt een mogelijke beursnotering in de Verenigde Staten, na een sterk beursjaar in Zuid-Korea.