Meta sluit miljardencontract met CoreWeave voor AI-infrastructuur

Meta heeft een overeenkomst gesloten met CoreWeave ter waarde van 14,2 miljard dollar voor de levering van AI-infrastructuur. Het contract loopt zes jaar en kan met een jaar worden verlengd tot eind 2032. De deal moet Meta verzekeren van langdurige toegang tot rekenkracht die nodig is voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Voor CoreWeave betekent dit volgens SiliconAngle een grote stap voorwaarts. Het bedrijf, dat enkele jaren geleden nog relatief onbekend was, is in korte tijd uitgegroeid tot een sleutelspeler in de AI-sector. CoreWeave exploiteert tientallen datacenters in Noord-Amerika en Europa en levert bedrijven toegang tot krachtige Nvidia GPU’s die essentieel zijn voor het trainen van grote taalmodellen. Volgens de laatste cijfers heeft CoreWeave 28 operationele faciliteiten en werkt het aan tien nieuwe locaties die dit jaar nog moeten worden afgerond.

Uitgebreidere samenwerking met OpenAI

De afhankelijkheid van enkele grote klanten maakt de overeenkomst met Meta bijzonder belangrijk. Tot nu toe werd aangenomen dat een aanzienlijk deel van de inkomsten afkomstig is van Microsoft. Daarnaast breidde CoreWeave vorige week een bestaande samenwerking met OpenAI uit, waarmee de totale contractwaarde met die partij op 22,4 miljard dollar uitkomt. Ook AI-startups zoals Cohere en Mistral maken gebruik van de infrastructuur, al gaat het daarbij om kleinere deals.

CoreWeave-ceo Michael Intrator verklaarde dat Meta met deze overeenkomst toegang krijgt tot de nieuwste Nvidia GB300 GPU-systemen. Deze chips zijn essentieel voor toepassingen die Meta ontwikkelt. Denk daarbij aan de integratie van AI in nieuwe consumentenproducten zoals de Ray-Ban slimme bril.

Meta investeert al jaren fors in datacenterinfrastructuur. In april meldde het bedrijf dat de kapitaalinvesteringen dit jaar zullen oplopen tot 72 miljard dollar, waarvan het merendeel naar AI-gerelateerde projecten gaat. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in talent, met hoge bedragen om toonaangevende AI-ingenieurs aan te trekken.

Dat laatste verloopt niet altijd soepel, zoals Techzine in augustus meldde. Toen bevroor Meta Platforms de werving van personeel binnen zijn AI-divisie. Dit gebeurde na een maandenlange periode waarin in totaal meer dan vijftig onderzoekers en ingenieurs werden aangetrokken. Het ging daarbij om talent van OpenAI, Google, Apple, xAI en Anthropic. Die maatregel ging gepaard met een reorganisatie van de AI-afdeling.