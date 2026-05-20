Meta ontslaat en schuift met medewerkers voor AI-uitbouw

Meta begint deze week met het daadwerkelijk ontslaan van 8.000 medewerkers, zo’n tien procent van het totale personeelsbestand. Singapore ontving de ontslagmail als eerste, om vier uur ’s ochtends lokale tijd. Tegelijkertijd schoof Meta de rol van 7.000 medewerkers richting AI-gerelateerde functies. De ingreep is al langer bekend en moet ruimte bieden voor nog meer investeringen in AI-infrastructuur.

De Singapore-vestiging ontving de mededeling als eerste, Europese en Amerikaanse medewerkers volgden later. De ontslagen zijn de praktische uitvoering van de aankondiging die CEO Mark Zuckerberg op 23 april al deed. In die mededeling stelde hij een reductie van tien procent voor, ingegeven door de wens om operationele kosten te drukken en de AI-investeringen recordhoogten bereiken.

Meta’s capex voor 2025 bedroeg 72,2 miljard dollar; voor 2026 wordt gerekend op ten minste 115 miljard dollar, met het grootste deel bestemd voor Nvidia-hardware en datacenterinfrastructuur.

Ontslagronde en verschuiving

Het ontslag van 8.000 medewerkers is slechts één kant van de reorganisatie. De andere kant speelde zich maandag al af, toen Chief People Officer Janelle Gale via een interne memo bekendmaakte dat Meta 7.000 medewerkers voortaan AI-gerelateerde functies laat uitvoeren.

Denk daarbij aan de ontwikkeling van AI-agents, apps en infrastructuur. Met andere woorden: een poging tot het verwezenlijken van functies die AI zou kunnen uitvoeren. Hoewel Meta bezig zou zijn met het tracken van personeelstaken, onder meer via muisbewegingen, is het vooralsnog niet bekend dat de ontslagen medewerkers direct door AI worden vervangen. In plaats daarvan wordt men vóór de ontwikkeling ervan op straat gezet.

Welke functies worden getroffen?

Uit de aankondiging van 23 april bleek dat de ontslagen hoofdzakelijk vallen in ondersteunende functies. Met name HR, marketing, communicatie en recruitment moeten het ontgelden. Engineering- en AI-onderzoeksteams blijven grotendeels buiten schot. Meta kondigde ook aan dat 6.000 openstaande vacatures niet meer gevuld zullen worden.

Eerder in 2026 voerde Meta al meerdere reorganisatieslagen door. In januari volgde een ontslagronde bij de Reality Labs-divisie. In maart was er berichtgeving over mogelijke bezuinigingen van maximaal twintig procent van het personeelsbestand. Het kan dat dit op een gefaseerde wijze nog steeds gebeurt, maar de 8.000 ontslagen vallen lager uit dan die 20 procent.

Bredere trend in de technologiesector

De ontslagen bij Meta hebben net zoveel met de interne problemen van het bedrijf te maken als externe factoren. Zo is de gok op de metaverse-revolutie een historische misser gebleken en vielen er al ontslagen in de divisie die voor de metaverse verantwoordelijk was, Reality Labs.

Meta heeft nog geen details vrijgegeven over ontslagvergoedingen of interne herplaatsingsmogelijkheden. De precieze impact zal duidelijk worden middels de Q2-resultaten van 2026 op 29 juli.