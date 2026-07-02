Juridische problemen Supermicro stapelen zich op

Supermicro-CRO Matt Thauberge ontkent berichten dat een Taiwanese politie-inval heeft plaatsgevonden. Hij stelt dat het bedrijf samenwerkt met de autoriteiten; vier medewerkers van de serverbouwer werden verhoord. Aantijgingen omtrent vermeende GPU-smokkel naar China en de frauduleuze aankoop van servers in Singapore spelen al sinds 2025.

In Singapore duikt de naam van Supermicro op in een fraudezaak waarbij een villa van 42 miljoen dollar in beslag is genomen, meldt The Register. Het is slechts één tumultueuze situatie waarin Supermicro is beland. Relevanter en concreter is de rol die Supermicro zou spelen in het faciliteren van exportrestrictie-omzeilingen namens China. Nvidia-chips die niet naar China mogen, belanden daar alsnog. Dat lijkt niet te gebeuren via binnenlandse partijen als Lenovo, Inspur of Huawei, maar mogelijk wel via Supermicro. Specifiek zou het papierwerk problematisch zijn en de aandacht van de autoriteiten hebben getrokken.

Een reeks aan tegenslagen

De problemen stapelen zich al maanden op. In maart werd medeoprichter Yih-Shyan Liaw aangeklaagd voor het smokkelen van minimaal 2,5 miljard dollar aan AI-technologie naar China, via Taiwan en Zuidoost-Azië. Kort daarna bleek dat Chinese universiteiten met militaire banden Supermicro-servers met verboden Nvidia A100-chips in handen kregen. Het bedrijf startte vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de naleving van exportregels.

Het zou een mogelijk antwoord zijn op de vraag waarom sommige Chinese AI-labs zo competitief zijn met de Amerikaanse tegenhangers. DeepSeek en Z.ai zijn sinds de doorbraak van DeepSeek-R1 begin 2025 de voornaamste spelers die kunnen wedijveren met de iets oudere Claude- en GPT-modellen. Veelal zullen deze Chinese open-source modellen op Nvidia-chips draaien in het westen, maar in China zouden exportrestricties de momenteel minder snelle Huawei AI-accelerators vereisen. Hier worden ze weliswaar voor geoptimaliseerd, maar de doorvoersnelheid, het chipprocedé en de volwassenheid van de software zorgen allemaal voor een fundamentele achterstand door de restricties.

Fraudezaak in Singapore

Om terug te komen op Supermicro en specifiek de Singaporese zaak: deze begon begin 2025 met de arrestatie van drie mannen. Zij waren bestuurders van bedrijven die samen bekendstaan als “Asperia Group”. Volgens de autoriteiten benaderden ze Dell, Supermicro en ASUS voor de aankoop van servers en gaven ze zichzelf op als eindgebruiker. Een van hen zou daarnaast servers hebben gekocht via een bedrijf genaamd Luxuriate Your Life.

De reden voor de aanklacht was dat de servers nooit door die bedrijven zouden zijn gebruikt of verhuurd. Een gangbare theorie is dat de apparatuur richting Chinese gebruikers ging. De autoriteiten legden nieuwe aanklachten neer en blokkeerden de verkoop van een “Good Class Bungalow” ter waarde van 42 miljoen dollar.

Ondertussen daalde het aandeel Supermicro deze week met zo’n 17 procent. Eerder haalde het bedrijf nog 7 miljard dollar op voor de groeiende vraag naar AI-servers, maar met een kelderende waardering lijkt het lot van Supermicro minder rooskleurig dan zo’n investering doet vermoeden.