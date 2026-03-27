Supermicro-servers in handen van Chinese universiteiten met militaire banden

Vier Chinese universiteiten, waaronder twee met banden met het Volksbevrijdingsleger, kochten het afgelopen jaar Supermicro-servers met verboden Nvidia A100 AI-chips.

Dat uit openbare aanbestedingsdocumenten. Hoe de servers precies zijn verkregen, is onduidelijk. Twee van de betrokken instellingen zijn Beihang University en het Harbin Institute of Technology (HIT). Beiden maken deel uit van China’s zogeheten ‘Seven Sons of National Defense’, de instituties die een sleutelrol spelen in luchtvaart- en defensieonderzoek voor het leger.

De instellingen staan op de Amerikaanse exportblacklist. Beihang maakte op 16 maart dit jaar bekend een machine learning workstation te hebben aangeschaft op basis van een Supermicro-systeem, voorzien van vier Nvidia A100-chips. HIT verwierf eerder een systeem met acht A100’s voor onderzoek naar raket-, satelliet- en robottechnologie.

Smokkelzaak als achtergrond

De aanbestedingen komen weken na een omvangrijke juridische zaak. Drie personen verbonden aan Supermicro, onder wie medeoprichter Yih-Shyan Liaw, worden verdacht van het illegaal smokkelen van minimaal 2,5 miljard dollar aan AI-technologie naar China via Taiwan en Zuidoost-Azië. Supermicro zelf is niet als verdachte aangemerkt. Het bedrijf stelt het slachtoffer te zijn van een georganiseerde opzet door de betrokken individuen.

Twee Amerikaanse senatoren riepen deze week handelsminister Howard Lutnick op te overwegen alle exportlicenties voor geavanceerde Nvidia AI-chips en serversystemen naar China en tussenpersonen in Zuidoost-Azië te bevriezen.

Naast de vier universiteiten die al servers kochten, probeerden nog twee andere Chinese instellingen, waaronder ook één met militaire banden, vergelijkbare aankopen te doen. Of die succesvol zijn afgerond, is niet bevestigd.