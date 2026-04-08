Supermicro start onderzoek na strafzaak rond export van servers

Supermicro heeft een onafhankelijk onderzoek opgestart naar mogelijke betrokkenheid van medewerkers en partners bij het omzeilen van exportregels voor geavanceerde technologie.

Aanleiding is een strafzaak in de Verenigde Staten tegen drie personen met banden met het bedrijf, die worden verdacht van het illegaal doorvoeren van servers met AI-technologie naar China. Dat meldt Reuters.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zouden de betrokkenen een constructie hebben opgezet waarbij servers uit de Verenigde Staten via Taiwan naar Zuidoost-Azië werden verzonden. Daar zouden de systemen opnieuw zijn verpakt en vervolgens zonder duidelijke herkomstmarkering richting China zijn verscheept. Op die manier zouden exportbeperkingen zijn omzeild die gelden voor gevoelige technologie.

Personele consequenties

Supermicro stelt zelf geen verdachte te zijn in de zaak. Wel nam het bedrijf maatregelen tegen de betrokken personen. Twee van hen zijn op non actief gesteld, terwijl een derde persoon is ontslagen. Een van de verdachten, medeoprichter Yih Shyan Liaw, heeft inmiddels zijn positie in de raad van bestuur neergelegd.

De Amerikaanse autoriteiten schatten dat er voor miljarden dollars aan AI gerelateerde technologie via deze route is verplaatst. Een aanzienlijk deel daarvan zou in een relatief korte periode zijn verscheept. Uit eerdere berichtgeving blijkt bovendien dat Chinese universiteiten en onderzoeksinstellingen toegang hebben gekregen tot servers met chips waarvoor handelsrestricties gelden.

Binnen het bedrijf wordt nu niet alleen gekeken naar de specifieke zaak, maar ook breder naar de naleving van internationale handelsregels. Twee onafhankelijke bestuursleden leiden het onderzoek en rapporteren aan de overige onafhankelijke leden van de raad van bestuur. Externe partijen zijn ingeschakeld om zowel juridisch als financieel forensisch onderzoek te ondersteunen.

Een tijdlijn voor de afronding van het onderzoek is nog niet vastgesteld. Het bedrijf lijkt daarmee ruimte te willen nemen om grondig te analyseren of interne processen tekortschoten en of aanvullende maatregelen nodig zijn om toekomstige risico’s te beperken.