Supermicro-oprichter aangeklaagd voor smokkel AI-chips, aandeel onderuit

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft drie personen gelinkt aan Supermicro aangeklaagd. Onder hen is medeoprichter Yih-Shyan Liaw. Ze worden verdacht van het illegaal smokkelen van minimaal 2,5 miljard dollar aan AI-technologie naar China, via een omweg langs Taiwan en Zuidoost-Azië.

Naast Yih-Shyan Liaw gaat het om salesmanager van het Taiwan-kantoor Ruei-Tsang Chang en aannemer Ting-Wei Sun. Liaw en Sun zijn gearresteerd; Chang is voortvluchtig. Supermicro zelf is niet als verdachte benoemd in de zaak en bevestigde dat het met de onderzoekers heeft samengewerkt.

Supermicro heeft de betrokken medewerkers op non-actief gesteld en de samenwerking met de aannemer beëindigd.

Omweg via Taiwan en Zuidoost-Azië

Volgens het ministerie van Justitie voerden de drie verdachten een complex plan uit om Amerikaanse servers via Taiwan naar landen in Zuidoost-Azië te sturen. Daar werden de apparaten omgepakt in ongemerkte dozen en doorgestuurd naar China. Tussen april en half mei 2025 werden op die manier producten met een waarde van meer dan een half miljard dollar verscheept.

De Amerikaanse exportcontroles op AI-chips zijn in 2022 ingevoerd om te voorkomen dat het Chinese leger toegang krijgt tot geavanceerde technologie en om de Chinese AI-ontwikkeling te vertragen. Supermicro had eerder al aangegeven dat die beperkingen bepaalde producten raakten, waaronder servers met de Nvidia A100 en H100 chips.

Koers keldert na bekendmaking aanklachten

Het nieuws raakte het aandeel hard. SMCI daalde 27 procent in de premarket-handel, wat bijna vijf miljard dollar van de marktwaarde zou wissen. Het bedrijf werd op dat moment gewaardeerd op circa 18,5 miljard dollar.

De vraag naar AI-chips had de waardering van Supermicro in 2024 nog naar een piek van 67 miljard dollar gestuwd. Daarna zorgden margedruk bij de bouw van dure servers én beschuldigingen van de inmiddels opgeheven short-seller Hindenburg Research voor een daling van het aandeel.

Tip: Supermicro-aandeel keldert na aankondiging van converteerbare obligaties