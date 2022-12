Nederland, Duitsland en vier andere landen vragen de Europese Commissie om opheldering over de komst van extra netwerkkosten voor big tech.

De zes grootste aanbieders van content verzenden meer dan de helft van alle gegevens op het internet. Voorbeelden zijn Netflix, Google en Amazon. Netwerkoperators als Telecom Italia, Orange, Telefonica en Deutsche Telekom willen dat dergelijke organisaties een extra bijdrage gaan leveren voor de onderhoudskosten van netwerken.

Op dit moment betaalt iedere persoon en elk bedrijf dezelfde prijs voor internettoegang. De netwerkoperators willen dat grote technologiebedrijven betalen op basis van verbruik. Meta, Amazon en andere giganten zien het voorstel als een poging om geld af te troggelen, maar de Europese Commissie neemt de netwerkoperators series.

Eurocommissaris Thierry Breton liet eerder weten dat Brussel vanaf begin 2023 in gesprek gaat met belanghebbenden om een eventuele wetswijziging voor te stellen. Nederland, Duitsland en zes andere lidstaten reageerden onlangs met een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie. De landen roepen Brussel op om transparanter te zijn over het onderwerp.

Brief

“Een open, transparant en inhoudelijk debat over het onderwerp is van groot belang”, schreven vertegenwoordigers van Oostenrijk, Estland, Finland, Ierland, Nederland en Duitsland. “We dringen er bij de Commissie op aan om meer transparantie te creëren over het voorgenomen tijdschema, de analyses en stappen.”

Daarnaast stellen de landen dat het onderwerp onafhankelijk moet worden behandeld van de Broadband Cost Reduction Directive (BCRD).

Deze Europese richtlijn verlaagt de aanlegkosten van nieuwe netwerken, waardoor operators meer motivatie hebben om hun netwerkdekking uit te breiden. Extra netwerkbijdragen van grote technologiebedrijven dragen bij aan hetzelfde doel, maar dat is volgens de lidstaten niet genoeg om een wetsvoorstel op te baseren.

