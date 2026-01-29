Nokia-CEO: Europa en VS afhankelijk van elkaar voor tech

Europa en de Verenigde Staten kunnen niet zonder elkaar als het om grote technologiebedrijven gaat. Dat stelt Nokia-CEO Justin Hotard in een interview met Reuters. Terwijl de Europese Unie overweegt om eigen technologie zwaarder te steunen, benadrukt Hotard dat toegang tot beide continenten cruciaal is.

“Niemand van ons kan overleven op één continent,” vertelt Hotard aan Reuters. “We hebben beide nodig.” Hij legt uit dat dit vooral voor de techsector geldt. Omdat deze cyclisch van aard is, zou de grote afzetmarkt van zowel Europa als Noord-Amerika nodig zijn.

Ondertussen lijkt voor Nokia en Ericsson juist concurrentie uit een ander continent deels weg te vallen. In navolging van de Amerikaanse wens om van Huawei-apparatuur af te stappen poogt Europa hetzelfde te doen. De EU is nu van plan om technologie met ‘hoge risico’s’ uit te faseren.

Balans tussen markten

Nokia heeft net als Ericsson ook kopzorgen aan de wens vanuit Europa om digitaal autonoom te zijn. De kans bestaat dat de VS de technologie van deze Europese bedrijven gaat weren, in navolging van Huawei.

Maar dat zou de handelsoorlog wellicht richting Amerikaanse software brengen. De Nokia-CEO ziet dit duidelijk niet zomaar gebeuren. “Ieder Europees en Amerikaans bedrijf met schaal is afhankelijk van beide markten,” aldus Hotard. “Als je de analyse maakt, zie je een significante wederzijdse afhankelijkheid.” De Verenigde Staten hebben daarnaast geen grote eigen leverancier van telecomapparatuur. Na het weren van Chinese partijen om veiligheidsredenen zijn Amerikaanse providers afhankelijk van Nokia, Ericsson en het Zuid-Koreaanse Samsung.

Kansen door Chinese ban

Hotard toont zich optimistisch over de recente ontwikkelingen in Brussel om de autonomie te verhogen, maar dringt aan op snelheid. “Europa moet zijn bedrijfskampioenen steunen,” zegt hij. “Dat geldt niet alleen voor tech, maar ook voor andere gebieden.” De CEO wil dat de EU bestaande aanbevelingen voor operators verplicht maakt.

Overigens is niet alleen de VS een potentiële markt die Nokia moeilijker zou kunnen bereiken. China kondigde in oktober aan dat Nokia- en Ericsson-apparatuur voortaan Chinese goedkeuring nodig heeft, wat maanden kan duren.

Lees ook: Digitale soevereiniteit voelt goed, maar is het dat ook?