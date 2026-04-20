Datacenter voor Microsoft verbruikt tot 420 miljoen liter industriewater per week

Pure DC bouwt in Amsterdam Westpoort het grootste datacenter van de stad, met Microsoft als enige huurder. Het complex verbruikt 420 miljoen liter industriewater per jaar voor koeling. Het stroomverbruik komt overeen met bijna alle Amsterdamse huishoudens samen. Hoewel politici zich kritisch opstellen, valt dit hyperscale-project nog onder oude regels die deze schaal toestaan.

Kritische politici van BBB en de Partij voor de Dieren hebben het provinciebestuur van Noord-Holland om tekst en uitleg gevraagd. Als reactie daarop schrijft het bestuur dat de datahallen en UPS-aandrijving 420 miljoen liter water per week verbruiken voor koeling.

Pure DC schreef in december een persbericht waarin het dit grote verbruik uitlegde. Het ontwerp van de faciliteit is gericht op een maximale efficiëntie, uitgedrukt in de industriestandaard PUE (power usage effectiveness). Met 1,2 PUE is het datacenter overigens niet op het niveau dat nieuwe datacenters moeten benaderen, namelijk 1,16 PUE.

Het complex bestaat uit drie torens van 85 meter hoog. Zoals we eerder berichtten, werd begin dit jaar bekendgemaakt dat Microsoft de enige huurder wordt van het project. Pure DC investeert circa een miljard euro in het project, gesteund door Oaktree Capital Management. De gefaseerde oplevering staat gepland vanaf 2028.

Industriewater, geen drinkwater

De koeling van Pure DC maakt gebruik van industriewater, oftewel water dat niet drinkbaar is voor mensen. Het is voorgezuiverd rivierwater uit de Rijn. Waternet, de leverancier hiervan in het Westelijk Havengebied waar Pure DC haar datacenter heeft gebouwd, verwacht geen problemen. Enkel een ‘booster’ in het leidingwerk was nodig om de nieuwe locatie te kunnen faciliteren.

De 420.000 kubieke meter valt echter niet gelijkmatig over het jaar. Grote delen van het jaar koelt buitenlucht de servers. Pas als de buitentemperatuur boven de 15 tot 20 graden stijgt, start de ‘natte koeling’, ook wel adiabatische koeling. Dat is goed voor 1.000 tot 1.500 uur per jaar. Dan gaan er de meerdere olympische zwembaden per dag waar de politiek over schrijft, doorheen. Daarmee valt het zwaartepunt dus wel precies in de periodes waarin ook de vraag naar drinkwater het hoogst is.

Stroom, politiek en duurzaamheid

De regels die een dergelijk datacenter verbieden, werden pas van kracht in 2022, twee à drie jaar nadat de vergunning en stroomgarantie waren uitgegeven aan Pure DC. Het stroomverbruik is hoe dan ook groot. Volgens de vergunningaanvraag gaat het datacenter 807 miljoen kilowattuur per jaar verbruiken. Ter vergelijking: alle Amsterdamse huishoudens verbruikten in 2024 samen 869,4 miljoen kilowattuur. Waar Pure DC een truc vond, was dat het gebouw is opgeknipt in drie afzonderlijke vergunningen, elk individueel net onder de hyperscale-drempel.

Interne ramingen van Microsoft laten zien dat het wereldwijde waterverbruik richting 2030 aanzienlijk toeneemt door de AI-gedreven uitbreiding van datacentercapaciteit. Maar omdat regelgevers tot nu toe geen harde eisen stellen om datacenter-operators transparant te laten zijn over hun stroom- en waterverbruik, zijn dergelijke bevindingen vrijwillig vrijgegeven.

