49 procent van de Nederlanders voelt zich het comfortabelst bij het delen van persoonlijke informatie met de overheid. Daarmee geniet de sector het meeste vertrouwen in ons land.

Dat blijkt uit een onderzoek van Thales onder meer dan 1.000 Nederlanders. De overheid scoort beter dan andere vertrouwde instellingen zoals banken, de gezondheidszorg en verzekeraars. In vergelijking met de rest van de wereld is het vertrouwen van Nederlanders in de overheid zelfs opvallend hoog: 49 procent tegenover 37 procent.

Thales vindt het niet per se verrassend dat juist de overheid, financiële dienstverleners en de gezondheidszorg het meeste vertrouwen genieten. Deze sectoren hebben immers te maken met strenge regulering en verantwoordelijkheden. “Hoewel alle bedrijven onderhevig zijn aan internationale privacywetgeving, gelden voor sectoren die lager op de ranglijst staan minder strenge richtlijnen”, reageert Vice President Identity and Access Management Danny de Vreeze. Sectoren die lager genoteerd staan, zijn bijvoorbeeld de logistiek, social mediabedrijven en de media- en entertainmentindustrie.

Verwachtingen

Een overweldigende meerderheid van de Nederlanders (93 procent) is ook bereid om persoonlijke informatie te delen met organisaties, maar hierbij zijn wel bepaalde verwachtingen. Ruim acht op de tien Nederlanders verwacht dat organisaties de privacyrechten respecteren. Dit betreft voornamelijk het recht om persoonlijke data te laten verwijderen (57 procent) en het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen van persoonlijke informatie (52 procent). Daarnaast verwacht een aanzienlijk deel dat ze hun gegevens kunnen aanpassen, een kopie van de data kunnen opvragen en de informatie van het ene naar het andere platform kunnen verplaatsen.

Het onderzoek van Thales benadrukt dat dergelijke rechten voor veel Nederlanders van belang zijn. Zo heeft 18 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar een merk links laten liggen omdat het te veel informatie vroeg. Ook een te lang inlogproces, zorgen over hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt en slechte online diensten leidden tot afkeuring van een merk.

