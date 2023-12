De Vlaamse overheid wil met een eigen oplossing het hoofd bieden aan verschillende maatschappelijke problemen. Zeven grote Belgische spelers werken mee aan het bedrijf Flanders Technology & Innovation (FTI). Voornamelijk het punt van data-segregatie staat hoog op de agenda. Data combineren kan namelijk belangrijke inzichten opleveren voor de maatschappelijke problemen. Maar daarvoor deel je wel je data met de overheid.

Flanders Technology & Innovation is het antwoord van de Vlaamse overheid op maatschappelijke problemen in zes domeinen: gezondheid, klimaat, mobiliteit, digitalisering, media en onderwijs. Het initiatief staat of valt echter bij de bereidwilligheid van de inwoners van Vlaanderen om persoonlijke gegevens te delen met FTI en dus met de overheid. Dat brengt natuurlijk belangrijke privacy-kwesties met zich mee.

Techoplossingen bouwen

Met het FTI moet data-uitwisseling tussen bedrijven, onderzoekscentra en overheden mogelijk zijn. De bedrijven waar het om draait zijn de telecomspelers Proximus en Telenet, de bank KBC, IT-consultancy-bedrijven Cronos en Cegeka, luchtvaartmaatschappij Brussels Airport en het Centrum voor Ondersteuning van digitale Innovatie (COI). Deze bedrijven investeren ieder 500.000 euro. De Vlaamse overheid trekt een bedrag van 1 miljoen euro uit. De overheid benadrukt dat het FTI onafhankelijk kan opereren doordat het zelf een minderheidsbelang heeft in het bedrijf.

Op basis van de data moeten vervolgens technologische oplossingen worden gebouwd waar Vlaamse inwoners onmiddellijk iets aan hebben. Veel concrete inhoud over de oplossingen is er nog niet. Vlaams minister-president Jan Jambon, die het FTI dinsdag aankondigde tijdens een persconferentie, spreekt zelf over het combineren van medische gegevens om gezondheidsrisico’s te kunnen vaststellen voordat deze tot problemen leiden.

Individuele keuze

Europa legt op dat iedere inwoner zelf kan bepalen wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Om die reden heeft de overheid niet al onze data in handen. Dat zal met het FTI anders zijn. Hoewel het FTI geen overheidsbedrijf is, blijft de overheid namelijk wel betrokken in het handelen van het bedrijf. Bovendien krijgen verschillende private bedrijven die worden gedreven door financiële motieven ook toegang.

Om inwoners te overtuigen data te delen zal er naar onze mening een concreter beeld moeten zijn van de exacte plannen van het FTI, de manier waarop gegevens worden verwerkt en wat dit betekent voor de privacy van personen die data delen.

