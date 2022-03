De Belgische leverancier van quality management software BizzMine heeft een financiële injectie gekregen van Fortino Capital Partners. BizzMine wil de investering van de durfkapitalist gebruiken voor verdere Europese expansie.

BizzMine is de leverancier van de Vivaldi Software voor quality management. Het platform, dat zowel als SaaS- als on-premises-oplossing wordt aangeboden, helpt bedrijven met het verzamelen en beheren van alle documenten en data rondom klachten, audits, opleidingen en andere kwaliteitsmanagement-gerelateerde problemen. Het platform is modulair opgebouwd en daardoor inzetbaar voor vele toepassingen, waaronder procurement.

De software wordt vooral gebruikt in de farmaceutische industrie, de fabricage van medische apparatuur, de logistiek, de voedingssector, de biotechnologie en de automotive-sector.

Europees marktleider worden

Met de recente kapitaalinjectie, waarvan het bedrag niet bekend is gemaakt, wil BizzMine zijn geografische footprint verder uitbreiden. Vooral in landen in Europa waar het bedrijf nog niet actief is, zoals Duitsland, Italië en Spanje. Het uiteindelijke doel is Europees marktleider op het gebied van QMS-software te worden. Het softwarebedrijf is overigens wereldwijd actief met 45 kantoren. Daarnaast hoopt BizzMine van het netwerk van Fortino Capital Partners te profiteren.

Logische stap voor durfinvesteerder

Voor de durfinvesteerder is de kapitaalinjectie in de Belgische softwareleverancier een logische stap voor meer participaties in de B2B-softwaremarkt. Naast de deelname in BizzMine, investeert Fortino Capital Partners ook in negen andere B2B-softwareplatformen.