OutSystems 9,5 miljard dollar waard na nieuwe investering

Low-codespecialist OutSystems heeft in een recente investeringsronde 150 miljoen dollar (124 miljoen euro) opgehaald. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 9,5 miljard dollar (7,9 miljard euro).

Low-code is, zoals we eerder berichtten, zeer populair en dat merken ook leveranciers van low-codeplatformen waarmee bedrijven zonder al te veel moeite snel applicaties ontwikkelen. De huidige pandemie, de toenemende digitale transitie van bedrijven en de groei van e-commerce dragen hier aan bij.

Investeringsronde OutSystems

Low-codespecialist OutSystems is één van de bekendere en populairdere leveranciers van een dergelijk ontwikkelplatform en heeft dat gemerkt tijdens een zogenoemde Series E investeringsronde. Verschillende durfinvesteerders brachten deze keer in totaal 150 miljoen dollar bij elkaar. Investeerders waren onder meer Abdiel Capital Management, Tiger Global Management, Goldman Sachs, KKR & Co, Guidepost Growth Equity en Armilar Venture Partners.

Met deze nieuwe ronde heeft de low-codespecialist nu in totaal 570 miljoen dollar aan durfkapitaal opgehaald. De totale geschatte waarde van het bedrijf ligt nu op 9,5 miljard dollar.

Onderzoek en marketing

OutSystems, dat binnenkort 20 jaar bestaat, wil het bijeengebrachte kapitaal gebruiken om meer te investeren in research & development. Verder wordt het kapitaal ingezet voor verkoop- en marketingactiviteiten.

Geruchten over een mogelijke beursgang worden op dit moment niet bevestigd, maar OutSystems geeft aan dat het wel een duidelijk traject voor ogen heeft waar het in de toekomst naar toe wil gaan.

