Militaire dienst heeft jaren niet aan meldingsplicht voor taps voldaan

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft vier jaar lang niet voldaan aan de meldingsplicht of notificatieverplichtingen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De MIVD moet maatregelen nemen.

Uit het onderzoek van de toezichthouder komt naar voren dat de MIVD gedurende langere tijd zijn notificatieverplichtingen heeft verzuimd. De MIVD moet burgers informeren bij het inzetten van een bepaalde bevoegdheid tegen hen, zoals een tap. Door deze melding kunnen burgers dan bezwaar indienen tegen deze maatregel of vermeend misbruik aan de kaak stellen.

De dienst is officieel verplicht om vijf jaar na het toepassen van een zogenoemde bijzondere bevoegdheid na te gaan of de betrokken persoon hiervan op de hoogte kan worden gebracht. Wanneer dit kan, wordt er een verslag van de actie naar de betrokken persoon verstuurd. Uitzonderingen zijn op wettelijke basis mogelijk, maar dan moet dit wel aan de toezichthouder worden gemeld.

4 jaar lang geen meldingen

De toezichthouder constateert nu dat de MIVD al vier jaar lang niet aan deze wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Het niet uitvoeren van de wettelijke verplichtingen is volgens CTIVD onrechtmatig omdat burgers hierdoor niet de kans hebben beroep tegen de acties van de MIVD in te stellen of een klacht in te dienen. Dit beperkt het grondrecht om geschillen voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter of klachtenorganisatie.

Het is niet de eerste keer dat toezichthouder CTIVD deze fout constateert. Ook in een eerder rapport werd deze onrechtmatigheid genoteerd en werden meerdere aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn nu nog steeds niet binnen de organisatie doorgevoerd.

Maatregelen

De toezichthouder verwacht daarom nu van de MIVD een aantal acties. In de eerste plaats moet de dienst binnen twee maanden een schriftelijke toezegging versturen waarin is aangegeven per welke datum de geconstateerde achterstand aan notificatieverplichtingen is weggewerkt. Daarnaast moet binnen zes maanden een toelichting worden gegeven over de manier waarop de MIVD weer de controle krijgt over het notificatieproces.

De CTIVD gaat de voortgang van deze maatregelen in de gaten houden. De MIVD heeft aangegeven met een reactie te komen op de bevindingen van de toezichthouder.

