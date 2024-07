Nederland verstoort Russische desinformatie-campagne

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben in samenwerking met de Nationale politie een in Nederland gehoste Russische server offline gehaald. De bewuste server verspreidde onder meer desinformatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november van dit jaar, maar richtte zich ook op andere landen.

De nu offline gehaalde server werd door de Russische hackers gebruikt voor het hosten van tooling voor het aanmaken van nepaccounts voor onder meer het social mediaplatform X. Volgens de AIVD, MIVD en de politie richtte de tool zich “zeer waarschijnlijk” op het verspreidden van desinformatie om het “Amerikaanse politieke debat” te beïnvloedden. Daarnaast richtte de server zich ook op het verspreidden van desinformatie naar Nederland, Polen, Duitsland, Spanje, Oekraïne en Israël. Er is geen indicatie dat de offensieve cybercampagne is ingezet om het publieke debat in Nederland of andere Europese landen te beïnvloeden.

“De AIVD en de MIVD waarschuwen al langer om waakzaam te zijn voor heimelijke beïnvloeding door staten zoals Rusland. Ze laten met deze operatie zien dat ze in staat zijn hiertegen op te treden, ook samen met bevriende diensten. Ook als de beïnvloeding in een ander land plaatsvindt en gebruik maakt van Nederlandse infrastructuur. Petje af dat dit met inzet van velen is gestopt!”, geeft minister Judith Uitermark (NSC) van Binnenlandse Zaken aan in een commentaar. Waar de server exact in Nederland werd gehost is niet bekend

Gebruikte software

De server draaide specifiek de AI-tool Meliorator die neppe social media-accounts aanmaakt van verschillende nationaliteiten die op hun beurt weer posts met desinformatie verspreidden. De kwaadaardige tool bestaat onder de motorkap uit andere tools, zoals de admin-interface ‘Brigadir’ en een seedig tool ‘Taras’.

In een speciale Cyber Security Advisory van het Amerikaanse Ministerie van Justitie leggen de betrokken inlichtingendiensten uit hoe de tool Meliorator exact werkt en hoe sociale media de tool kunnen herkennen. De verantwoordelijke ministers Brekelmans en Uitermark van Defensie en Binnenlandse Zaken hebben daarnaast ook een brief over de operatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

