SUSE wil Europa versneld naar soevereine oplossingen leiden

SUSE lanceert vandaag de zogeheten Sovereign Premium Support-service. Het is gericht op Europese organisaties die meer controle en veerkracht willen voor hun digitale infrastructuur. Met dit nieuwe aanbod positioneert SUSE zich nog meer als het Europese alternatief voor Amerikaanse hyperscalers om digitale soevereiniteit te bereiken.

SUSE Sovereign Premium Support biedt Europese klanten Premium Support Engineers en Service Delivery Managers die in de EU zijn gevestigd. Alle klantgegevens blijven opgeslagen op netwerken en servers in de EU, dat voor veel klanten een compliance-zorgpunt wegneemt.

De service omvat verbeterde dataprivacy door middel van gecontroleerde toegangsmechanismen en de toezegging van SUSE om alle gegevens die nodig zijn voor probleemoplossing te versleutelen. Deze aanpak is gericht op organisaties met strenge wettelijke vereisten, waaronder defensie-, overheids- en wetshandhavingsinstanties. Dat reikt overigens verder dan alleen Europa: het aanbod is niet alleen gericht op organisaties binnen EU-lidstaten.

Dergelijke privacy- en beveiligingsgerichte klanten bestaan natuurlijk al lang. De bezorgdheid over de afhankelijkheid van Amerikaanse software en IT-infrastructuur heeft echter het aantal potentiële soevereiniteitsbewuste organisaties fors doen toenemen. SUSE heeft deze klanten net als de meeste andere relevante softwarebedrijven op de radar, maar bevindt zich in een goede positie om hiervan te profiteren.

Groeiende vraag stimuleert soevereiniteitsinitiatief

Het nieuwste aanbod van SUSE speelt expliciet in op de toenemende Europese vraag naar soevereine cloudoplossingen. Dat blijkt uit het materiaal dat het bedrijf aanlevert bij de aankondiging. Volgens onderzoek van IDC gebruikt meer dan 80 procent van de Europese organisaties soevereine cloudoplossingen of is van plan deze in 2025 te implementeren. De verhouding tussen die twee groepen is niet bekend; het bepaalt wel de groeikansen van soevereine oplossingen, dus we zijn er erg benieuwd naar.

De nieuwe dienst is wat SUSE een “logische uitbreiding” noemt van zijn drie decennia lange toewijding aan open-sourceprincipes. Immers blijft de open aard van software de rode draad door SUSE’s aanbod. CEO Dirk-Peter van Leeuwen stelt dat de “diepe Europese wortels en wereldwijde capaciteiten” SUSE in staat stelt om klanten de controle en veerkracht te bieden die zij nodig hebben over hun data en activiteiten.

Roep om Europese soevereiniteit wordt steeds luider

Er zijn meer mogelijkheden voor Europese organisaties om zichzelf minder van andere continenten afhankelijk te maken in het digitale domein. Vorig jaar liet echter zien dat de VS-spelers allesbehalve buiten westen zijn geslagen. Zo zijn enkele soevereiniteitseisen voor Amerikaanse cloudproviders geschrapt, maar de regels omtrent transparantie van de locatie van gegevens blijven gehandhaafd. De concurrentie komt dus niet alleen van één continent.

Ondertussen tonen Europese initiatieven zoals het ECOFED-project en de recente lancering van de NeoNephos Foundation aan dat de Europese inspanningen op het gebied van digitale autonomie in een stroomversnelling komen. Bovendien zijn deze initiatieven, tot grote tevredenheid van SUSE, vaak sterk afhankelijk van open-sourcesoftware.

IDC Research Director Rahiel Nasir verwacht in ieder geval dat 2025 een keerpunt zal zijn voor oplossingen op het gebied van digitale soevereiniteit. Wij zijn het daar mee eens, hoewel ook bedrijven als AWS, Microsoft en Google zich in het grijze gebied begeven. Nasir merkt op dat de belangstelling voor soevereiniteit verder reikt dan gereguleerde sectoren, aangezien organisaties wereldwijd eisen rondom soevereiniteit in overweging nemen. Het laat zich raden waarom: geopolitieke spanningen leiden tot een grotere wens om vastigheid te creëren.

Het gevestigde klantenbestand van SUSE omvat trouwens al sinds jaar en dag organisaties die in meerdere sectoren aan strenge regelgeving moeten voldoen. Het bedrijf beweert dat klanten “hun doelen al lang hebben bereikt” dankzij de op maat gemaakte ondersteuning van SUSE, en positioneert deze nieuwe dienst dan ook als een evolutie en niet als een afwijking van wat het al levert.